El Berga es va endur un derbi del Berguedà (1-2) en la visita al camp d’un Atlètic Gironella que va fer una gran segona part però que el va condemnar un penal fallat i un gol en pròpia porta a les acaballes.

El conjunt de la capital va sortir millor, però ràpidament els gironellencs es van despertar i van igualar el matx, que va agafar molt ritme i molta intensitat. En una acció a pilota aturada, Miguel López va fer avançar els visitants als vint minuts de joc, però això no va fer decaure els locals, que van seguir buscant l’empat en uns minuts d’igualtat en què tots dos conjunts van tenir ocasions per marcar.

A la segona meitat, el Gironella va sortir amb una marxa més i, als vint minuts de la represa, Ivan Lianes va empatar el matx. A partir d’aquí, els locals van agafar el timó del partit i van gaudir de les millors ocasions, i, al minut 88, el Berga va provocar un penal que els va deixar amb deu jugadors, però que els locals van enviar per sobre del travesser. Al temps de descompte, un mal rebuig gironellenc va acabar en la pròpia porteria, no hi va haver temps per a res més i el Berga es va endur el derbi comarcal.