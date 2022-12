Un molt desencertat Grup Via CB Artés no va poder endur-se el darrer partit de la temporada en caure per 5 punts (53-58) davant de l’Espanyol. Els visitants van començar el partit amb més intensitat que els bagencs i en els últims minuts del primer període van aconseguir un avantatge de 6 punts (14-20). Al segon quart, la tònica es va mantenir i, tot i restar igualats en els primers minuts, l’Espanyol va tornar a encadenar bones accions ofensives que els van permetre arribar a la mitja part amb 12 punts d’avantatge (25-37).

A la represa, els artesencs es van despertar i, gràcies a un bon to defensiu, van reduir l’avantatge visitant. Van deixar al visitants amb només 8 punts, pels 13 que van anotar els del Bages i van acabar el període amb un desavantatge de només 7 punts (38-45) que deixava totes les portes obertes. L’impuls local va aconseguir que l’Artés empatés el partit a falta de menys de 2 minuts. Tot i això, els experimentats jugadors blanc-i-blaus van saber gestionar les últimes possessions per certificar una nova victòria. La desfeta fa que l’Artés tanqui l’any a la tercera posició del grup. A dues victòries del líder, l’Alpicat, a una del segon, el Nou Bàsquet Olesa, i empatat amb el quart i cinquè classificat, l’Espanyol i el Vedruna Gràcia respectivament.