El CB Igualada va aconseguir tornar de Menorca amb una important victòria per 70-75 davant del CB Es Castell, que trenca la ratxa de 8 derrotes consecutives.

El partit no va començar bé per als interessos visitants, que veien com els illencs aprofitaven la seva velocitat per anotar amb facilitat mitjançant transicions ràpides. A partir del segon període, però, els igualadins van controlar el rebot i van arribar a posar-se 1 punt davant al marcador, però un parcial de 5-0 va fer que els locals marxessin al descans 34-30.

A la represa, els menorquins van tornar a aconseguir 11 punts d’avantatge, però un canvi de xip en defensa va permetre que els anoiencs tanquessin el període només 4 punts per sota del marcador. L’inici del darrer quart va ser una rèplica del tercer, i quan tot semblava perdut per as visitants, un parell de triples i recuperacions de pilota van posar els igualadins davant. L’encert des del tir lliure va certificar la tercera victòria de la temporada.