L’Igualada Rigat va tancar ahir amb una esperada golejada per 11-0 contra els alemanys del Walsum la seva classificació per a la ronda de vuitens de final de la World Skate Europe Cup. L’equip arlequinat, que exercia com a amfitrió d’un dels cinc triangulars que servien de classificació per a aquesta ronda, també havia guanyat divendres el seu rival més fort, els francesos del Coutras, motiu pel qual va sumar sis punts de sis possibles i va passar com a primer de grup.

El partit d’ahir no va tenir història, amb minuts per a tots els integrants de la plantilla, ja que la competició no s’atura i l’Igualada té nou partit de lliga aquest divendres a casa contra l’Alcoi. Els igualadins ja guanyaven per sis gols al descans, amb bona participació d’Uri Llenas, autor de dos gols, i en van afegir cinc més a la represa, amb un altre del mateix Llenas i dos més de Zilken. Després d’aquesta fase, a més de l’Igualada, s’han classificat per als vuitens de final com a primers de grup el Lió, el Voltregà, el mateix Alcoi i el Finques Prats Lleida, i com a segons classificats, el Remscheid alemany, el Bassano italià i el mateix Coutras. Els vuit classificats s’afegeixen a vuit més que ja havien obtingut el bitllet, i d’aquests sortiran les eliminatòries de vuitens de final, que es jugaran el 28 de gener i l’11 de febrer.