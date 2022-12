Setena jornada consecutiva sense conèixer la victòria del FC Pirinaica. Els manresans van caure al feu de la Unificació Llefià (2 a 1) i davallen fins a la tretzena posició a la classificació (10 punts). La manca d’un relleu de garanties per al lesionat davanter surienc Òscar Uroz condicionen els resultats d’una formació que no guanya des del dissabte 22 d’octubre, quan el FC Pirinaica es va imposar al terreny de joc de l’Atlètic Alpicat. D’aleshores ençà, l’equip entrenat per Eladi Gallego ha signat tres empats i ha encaixat quatre derrotes. La minsa competitivitat dels dos conjunts que ocupen les dues darreres posicions, aquelles que aboquen al descens de categoria, el CCD Turó de la Peira (4 punts) i l’Atlètic Alpicat (3 punts) permeten als vermells tenir encara un marge de sis punts sobre la zona de descens. Tot i això, és necessari trobar un desllorigador per revertir la dinàmica negativa.

Pel que fa al duel al camp del conjunt badaloní, el FC Pirinaica va optar per cedir la possessió al seu oponent. Un refús del central Matthew Rodríguez va topar en un davanter local i va habilitar Oriol Martínez, en posició dubtosa, per batre Dani del Río (min 12). Ignasi Carmona va reequilibrar el marcador en transformar un penal als sis minuts de la represa (1 a 1), però els amfitrions es van tornar a avançar gràcies a Demba Traoré (min 64). Marcos Garrido va tenir la millor ocasió dels visitants per empatar, però el porter local es va lluir i va aturar la seva gardela.