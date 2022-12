Les jugadores del Manresa CBF van aconseguir una victòria contundent, a casa, per 74-68 davant d’un Igualada que es va veure superat per les diferències físiques entre les jugadores dels dos equips.

El pavelló del Nou Congost gaudia de més presència d’espectadors que de normal, perquè l’enfrontament va coincidir amb la presentació de tots els equips del club manresà. Una energia que les locals no van saber aprofitar, si més no a l’inici del partit. Començant el partit una mica fredes i sense massa intensitat defensiva. Una circumstància que afavoria a un intercanvi de cistelles que no atorgava un avantatge clar a cap dels dos equips, acabant el període amb les locals 3 punts per davant al marcador (15-12).

Les de la capital del Bages van entrar al segon període amb més intensitat i van començar a trobar l’encert des del triple. A més d’aconseguir aquestes cistelles, les locals van endurir la seva defensa i van col·lapsar l’atac igualadí, que va tancar el període amb tant sols 9 punts anotats pels 21 fets per les manresanes.

A la represa, les locals van sortir amb molta intensitat i ganes d’endur-se el partit i van passar per sobre d’un Igualada que no podia fer front al desavantatge físic, sobretot en el joc interior, que les va castigar en excés.

Amb aquest triomf, les manresanes sumen ja 7 victòries i es mantenen en la segona posició de la taula, a tres del Roser, les primeres classificades, però amb dos partits menys. Per la seva banda, les igualadines cauen a la dotzena posició de la classificació i, amb 4 victòries, estan a dos triomfs del les setenes classificades, el Samà Vilanova.