El CB Vilatorrada es va endur per 73-76 un duel molt igualat al pavelló de La Salle. Els manresans van tenir el llançament per guanyar, però el tir no va entrar.

La primera part del partit va ser marcada per les dificultats que van tenir els dos equips per anotar amb facilitat i constància. De fet, no va ser fins a les acaballes del segon període que els manresans van aconseguir un petit avantatge al marcador (40-34). Tot i això, a la represa, els santjoanencs van continuar imposant el seu ritme de joc i a l’inici del darrer període van aconseguir un petit avantatge. Els locals van reaccionar i es van posar davant de nou, tot i que els visitants van saber tancar el partit i endur-se la cinquena victòria.