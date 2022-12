La formació sènior femenina del Club Gel Puigcerdà es va imposar en els dos partits de la Lliga Iberdrola que tenia programats aquest cap de setmana i va segellar la seva classificació per jugar el decisiu play-off pel títol. Les groc-i-negres assoleixen l’accés a la fase determinant de la competició per quart exercici seguit.

Dissabte, les puigcerdanenques van sotmetre un oponent directe, el Kosner CH Huarte, el cinquè classificat (4 a 1), en partit corresponent a la 12a jornada de la fase regular de la Lliga Iberdrola. La confrontació es va caracteritzar per la igualtat i les groc-i-negres van haver d’oferir la seva millor versió per vèncer.

Durant el primer període, es va poder constatar que les navarreses havien preparat a consciència un sistema defensiu específic per neutralitzar l’atac de les amfitriones. Tot i això, una assistència de Glòria Sirvent va habilitar Judit Pareja per donar un mínim avantatge a les locals (min 12.46). El Kosner CH Huarte va imposar el seu ritme de joc durant el segon parcial i Ainhoa Garay va reequilibrar el marcador quan només faltaven 58 segons per al final (1 a 1). Paula Giménez, la capitana de les groc-i-negres, va sentenciar la confrontació en materialitzar dos gols a l’inici del tercer període (minuts 40.46 i 42.23). Després, la jugadora ucraïnesa Diana Kovtun va establir el marcador definitiu (4 a 1) en armar un slap indetutable (min 59.37).

L’endemà, diumenge, les cerdanes es van desplaçar a Logronyo per disputar el partit endarrerit corresponent a la 1a jornada contra el conjunt amfitrió, el Milenio Panthers. El CG Puigcerdà va golejar el seu oponent sense pal·liatius (0 a 14). Paula Giménez (5 gols i 2 assistències) i Diana Kovtun (3 gols i dues assistències) van ser els estilets ofensius d’un conjunt puigcerdanenc que s’afermen a la tercera posició (20 punts).