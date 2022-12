Tres baixes per possibilitar l’arribada de tres nous futbolistes per equilibrar-ne i enfortir-ne la plantilla. El CE Manresa va fer públic ahir que ha segellat un acord amb l’interior surienc Biel Rodríguez, el mitja punta David Acedo i el davanter Adrià Casanova per tal que deixin de pertànyer a la plantilla del primer equip blanc-i-vermell. Tal com va detallar el tècnic Ferran Costa a Regió7, els propers dies s’anunciaran «el fitxatge d’un lateral esquerre, un interior dretà i un davanter», que ja haurien d’estar a disposició de l’entrenador castelldefelenc el proper 8 de gener, al feu del líder CD Terol.

La possibilitat que Adrià Casanova s’acomiadés del CE Manresa després del primer quadrimestre de l’exercici semblava factible i es fonamentava en els 87 minuts que ha jugat en els 15 partits de lliga disputats. El davanter ha evidenciat el seu compromís i capacitat de treball en els entrenaments, però no ha pogut comprometre la titularitat de Noah i Javi López. «S’ha entrenat amb una professionalitat admirable. És un lluitador consumat », assenyala Ferran Costa. Menys esperades eren les sortides de Biel Rodríguez i David Acedo, tot i que ambdós futbolistes no han pogut brillar aquest exercici. L’interior surienc, de 24 anys, ha pres part en set partits de lliga (119 minuts), sempre en substitució d’un company. Segons les fonts consultades per Regió7, hi ha diversos equips de Tercera Divisió interessats en el seu fitxatge. Per la seva banda, David Acedo ha estat alienat en sis partits de lliga, tres com a titular, i en el duel de la Copa del Rei contra el Pontevedra CF (237 minuts). Ferran Costa exposa que «creiem que la posició en la qual millor rendeix és la de mitja punta, però l’evolució de l’equip ha determinat que juguem sense». «A hores d’ara, necessitem un futbolista amb un altre perfil», conclou.