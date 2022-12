La vuitena victòria a la lliga segellada pel FC Pirineus Starc Hotel combinada amb la inesperada derrota de la UD Can Trias al seu feu contra l’Olímpic Can Fatjó (3 a 4) permet al conjunt de la Seu d’Urgell consolidar-se com a líder del grup 2n de la Segona Divisió Femenina amb quatre punts d’avantatge respecte a la formació egarenca (24 punts per 20). Per aconseguir-ho, les urgellenques van haver de superar un magnífic FC Montmajor (2 a 1). Les jugadores berguedanes van escenificar a la perfecció el plantejament tàctic ideat pels tècnics Marc Canturri i Anna Mosoll i van estar a punt de puntuar, de forma merescuda, al Municipal Emili Vicente.

El FC Montmajor va modificar la seva estructura d’equip habitual (4-3-3) i va plantejar un 4-2-3-1 a la Seu d’Urgell per tal de facilitar la pressió que volia exercir des de la parcel·la defensiva de les amfitriones. L’objectiu del tàndem tècnic berguedà era minimitzar el temps de possessió de la pilota de les locals en fase ofensiva, provocar pèrdues de pilota del FC Pirineus al centre del camp i forçar les urgellenques a fer pilotades des de la seva defensa. El plantejament del FC Montmajor va reeixir i va incomodar les destres futbolistes locals, que només van poder generar dues ocasions durant tot el primer període. La segona, però, la va materialitzar Estela Victoria Corral. La carrilera dreta va etzibar una gardela indeturable des del vèrtex superior esquerre de l'àrea de penal visitant (min 42). L’adversitat va esperonar les montmajorenques, les quals van mantenir la intensitat de la seva pressió a la represa, una circumstància que va propiciar que Martina Vilà pispés la pilota a una defensa local abans d’encarar en solitari i batre Luna Marcet (min 54). Tot seguit, un potentíssim i llunyà servei de falta directe executat per Anna Vilaredes va obligar la portera urgellenca a lluir-se per evitar la remuntada. Les amfitriones van encertar a obrir el joc per les bandes en el tram final de la confrontació i la incisiva Queralt Llompart va segellar el triomf del FC Pirineus amb una de les seves característiques incursions (min 84). Victòria a Moià del FC Pirinaica i quarta golejada seguida del CF Castellterçol Pel que fa a la resta de partits d’aquesta 10a jornada, el CF Capellades no va poder aturar l’allau ofensiva del Jàbac i Terrassa i va cedir una golejada a terres egarenques (7 a 2). Lucía del Barrio (min 34) i Dennise Liébana Romeo (min 86) van marcar els gols de les anoienques. El Jàbac i Terrassa manté la tercera posició amb els mateixos punts (19) que el quart, l’Olímpic Can Fatjó. La mínima victòria del FC Pirinaica al terreny de joc del CE Moià (1 a 2), permet a les manresanes situar-se a només un punt d’ambdues formacions vallesanes. Marina Vilardell (minuts 34 i 83) va materialitzar el triomf de les vermelles i va convertir en estèril el gol de la local Júlia Monsech (min 38). Per últim, assenyalar que la UE Calaf va perdre al feu de l’ENFAF Andorra B (6 a 3). D’altra banda, al grup 6è, el CF Castellterçol va signar la quarta golejada d’escàndol consecutiva en apallissar el CF Esplais (15 a 0), tot i l’absència de la seva davantera de referència, Júlia Catot. Fins a cinc futbolistes castellterçolenques (Mònica Bacter, Jana Nuevo, Aina Pratdesaba, Nora Rosales i Judit Vila) van marcar un doblet. La formació del Moianès ja és cinquena a la classificació (18 punts). Només el CE Òdena aconsegueix puntuar a la Primera Divisió Femenina Quatre dels cinc equips de l’àmbit informatiu de Regió7 que militen a la Primera Divisió Femenina van perdre. Només el CE Òdena va puntuar tot i cedir taules al Municipal de la Sort contra el CF Verdú-Vall del Corb (1 a 1), el setzè classificat. Denise Cacha Labairu va avançar les anoienques a l'electrònic (min 22) i la lleidatana Khawla Bariziane Ait Hssaine va establir el marcador definitiu. En aquest mateix grup 1r, el CF Martorell va encaixar la novena derrota en tretze jornades al camp del CD Fontsanta-Fatjó B (4 a 1). El guanyador pràcticament estava sentenciat al descans (3 a 0). Ainhoa Alonso (min 78) va marcar el gol de les blanc-i-vermelles. Tot i aquests resultats poc reeixits, tant el CE Òdena, dotzè classificat (12 punts), com el CF Martorell, quinzè (6 punts) es mantenen fora de la zona de descens. Pel que fa al grup 2n, el CE Berga i el CF Solsona van caure als seus respectius feus. Les blanc-i-vermelles amb el CE Sabadell B (1 a 3) i les escapulades amb el CE Seagull B (0 a 2). Per la seva banda, el Club Gimnàstic de Manresa no va poder puntuar al terreny de joc de la UD Cassà (3 a 1). Després de tretze jornades, el CF Solsona és catorzè a la taula classificatòria, amb 14 punts. Les solsonines duen una ratxa de quatre derrotes consecutives. Rere la formació escapulada, trobem el Club Gimnàstic de Manresa (12 punts) i el Club Esportiu Berga (12). Les blanc-i-vermelles ocupen la setzena posició, és a dir, la primera que aboca al descens de categoria. La fitxa tècnica. FC Pirineus Starc Hotel (Sistema de joc: 3-4-3). Luna Marcet; Caren Angelina Aramayo, Belén Rivera, Anna Hernández; Estela Victoria Corral, Andreina José Silva, Gemma Ribera, Queralt Llompart;Clàudia Buchaca, Llúcia Salgado i Lucía Daniela Peral. També van jugar Montse Bayó, Laura Romo, Abril López, Paula Farràs, Anna Ribera, Noah Casas, Vania Isabel Magalhaes i Beatriz de Oleza. FC Montmajor (Sistema de joc: 4-2-3-1). Júlia Vilalta;Marta Picazo (Queralt Muntanya min 60), Anna Vilaredes, Raquel Aran (Maria Muntanya min 68), Natasha Sinays Pereira (Alba Comellas min 46); Anna Barbé, Sofia Rodríguez (Alba Vilaredesmin 46); Martina Vilà, Judit Bruch (Queralt Bonet min 60), Mariella Neuberg (Carla Ballarà min 46); i Maria Muntanya (Dubraska Salomé Pereira min 60). Àrbitre. Sergi Cuadrat Oliver (Delegació de Lleida). Va amonestar la local Gemma Ribera (min 30) i la visitant Queralt Muntanya (min 68). Gols. 1-0 Estela Victoria Corral min 42, 1-1 Martina Vilà min 54 i 2-1 Queralt Llompart min 84.