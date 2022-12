El Centre d'Esports Manresa ha enviat una representació als centres hospitalaris de la ciutat amb nens i adolescents ingressats, Sant Joan de Déu i la Clínica Sant Josep, per tal d'ajudar a que puguin passar millor unes jornades que es fan dures si no s'està a casa. Dos dels seus integrants, el porter Oscar Pulido i el lateral esquerre Toni Sureda, han representat l'entitat blanc-i-vermella a l'hora d'acostar-s'hi i repartir-los regals.

Entre els obsequis que han fet arribar als petits, i no tan petits, hi havia la samarreta d'edició limitada que es va dissenyar de cara al partit de la Copa del Rei contra el Pontevedra. També s'han reparatit bufandes, d'altres camisetes de l'equip i pilotes de futbol. Ha estat tota una sorpresa per als pacients.

La rebuda, per part dels directius hospitalaris, ha anat a càrrec del director de la Clínica Sant Josep i adjunt a la direcció de la Fundació Althaia, Albert Estiarte, i de la directora de Comunicació, Participació i Mecenatge, Antònia Raich. Tots dos han agraït als jugadors i, per extensió, a tota l'entitat la seva implicació per aconseguir mantenir l'esperit nadalenc i la il·lusió entre tots els hospitalitzats. De fet, en d'altres circumstàncies segurament la visita hauria estat més àmplia, de tota la plantilla, però les mesures que encara s'han d'implantar en els centres sanitaris per culpa de la covid i de la proliferació d'altres virus, com ara el de la grip, fan desaconsellable, de moment, l'acumulació d'un nombre excessiu de persones.

La visita dels membres del CE Manresa ha acabat amb una foto de família amb el personal sanitari i l'agraïment dels professionals que atenen els més petits per la visita dels representants del club manresà.