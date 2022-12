El Manresa CBF va acabar el 2022 amb bones sensacions després de derrotar a domicili el CB Prat (56-65) en un partit que va dominar des del principi i gràcies al qual és segon en solitari, amb una victòria més que els seus perseguidors i a una del líder, el Roser, que ha disputat un enfrontament més.

Les manresanes tenien l'objectiu d'estar concentrades per a un partit diferent, al vespre i entre setmana, i la posada en escena va ser molt bona. El 2-13 inicial va obligar el tècnic local a demanar el primer temps mort per aturar el joc. Tot i això, les visitants van seguir dominant el partit i vencien per dotze punts al final del segon parcial (23-35).

Les coses semblaven lluny de canviar en el tercer període, però a l'inici del definitiu el Manresa es va complicar la vida, es va desconcentrar i les locals ho van aprofitar per posar-se a només dos punts (53-55) amb un gran encert de Tajahuerce, la seva millor jugadora. Tot i això, un parell de tirs lliures i un bàsquet de Judit Ortiz van tornar a donar aire i van permetre que l'equip arribés amb un bon coixí al tram final de la competició, que va aprofitar per no haver de patir.

El Manresa descansarà tres caps de setmana abans de reprendre la competició a casa contra l'Hospitalet, un adversari de la zona mitjana de la classificació.

La fitxa tècnica

CB PRAT MONTIBELLO: Tajahuerce 16, Alsina 9, Núñez 4, Gallego 10, Alemany 2 -cinc inicial- Guerrero, Bubé, Bello 11, Vega, Sagristà 2 i Kubala 2

MANRESA CBF: Sira Beltran 9, Mulio 4, Sall 6, Gener 13, Barghout 14 -cinc inicial- Roqué, Núria Beltran, Caro 5, Junyent 2, Martí 7 i Ortiz 5

ÀRBITRES: López i Benet

PARCIALS: 8-19, 23-35 (descans), 43-49, 56-65