Un gironellenc competeix de tu a tu amb una moto elèctrica al català d’enduro

Evidenciar que es pot competir d’igual a igual contra les motos dotades d’un motor de combustió amb un prototip que disposa d’un motor elèctric i, fins i tot, millorar les prestacions de les motocicletes tradicionals i superar-les en les competicions oficials d’enduro. Aquest és el desafiament que va entomar el solsoní establert a Gironella Lluís Torra la tardor del 2020.

Enguany, l’agosarat pilot de 59 anys, l’únic de l’Estat que pren part en proves d’aquesta especialitat motociclista amb una moto elèctrica, s’ha proclamat subcampió de Catalunya de la seva categoria d’edat (Màster 55) i ha assolit la mateixa posició a la Copa Catalana de Trams. Amb el seu enginyós prototip creat a partir del xassís d’una moto de competició Gas Gas, Lluís Torra s’ha imposat a tots els seus oponents menys a un en ambdós campionats. La iniciativa del gironellenc palesa que les competicions motociclistes poden ser sostenibles per al medi ambient i sobreviure a la propera desaparició del motor de combustió.

Una decisió arriscada i radical

La relació de Lluís Torra amb l’esport ha estat intensa des de la infantesa. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per la Universitat de Lleida i mestre d’Educació Física, informàtica i biologia, entre d’altres matèries, de l’INS Pere Fontdevila de Gironella, Torra va començar a participar en proves d’enduro i motocròs quan tenia 16 anys. Tot i això, durant lustres, la seva passió per l’esquí de muntanya i el ciclisme van deixar en un segon pla la dèria pel motociclisme. Fins l’estiu del 2018. Aleshores, el gironellenc va prendre una decisió arriscada i radical. Va vendre la seva motocicleta KTM de 250 cc apte per competir per adquirir una moto elèctrica de fabricació xinesa, concretament de la marca Sur-ron. «Haver pres consciència que en un futur proper tots els vehicles han de ser sostenibles i, per tant, molt probablement elèctrics, va ser clau per adoptar aquesta determinació», explicita Lluís Torra.

Quatre anys enrere, però, comprar a l’Estat espanyol una motocicleta elèctrica d’enduro era inviable. Senzillament, no hi havia oferta. «La vaig haver d’adquirir per Internet a Anglaterra. Vaig tramitar l’encàrrec el juliol del 2018». La nova moto del gironellenc va ser la primera de la marca Sur-ron que es va registrar a la Direcció General de Tràfic (DGT).

De la decepció inicial a l’evolució

La tardor d’aquell any, la primera sortida amb la motocicleta elèctrica va ser frustrant. «Vam anar de Gironella a Prats de Lluçanès per pistes forestals amb uns companys. Tots duien una moto amb motor de combustió. Vaig haver de fer una ruta alternativa, més curta, per tal de poder completar els trajectes d’anada i de tornada. Les prestacions que oferia la bateria eren decebedores». Tal com exposa Lluís Torra, les Sur-ron «són motocicletes de petites dimensions, molt lleugeres. Només pesen uns 60 kg i tenen punts febles».

Malvendre la moto elèctrica o introduir-hi modificacions substancials. Aquest va ser el dilema que va haver d’afrontar Lluís Torra. El gironellenc va apostar per fer evolucionar la motocicleta. «Tenia coneixements de mecànica, però em calia aprendre electromecànica». Lluís Torra va optar per formar-se de forma autodidacta amb el suport del grup de WhatsApp anomenat Els enginyers electrificats i va trobar a Astúries la persona idònia per dotar la Sur-ron d’una bateria «amb més potència i autonomia». Alhora, va concloure que havia de substituir la controladora, és a dir, «l’aparell que gestiona les ordres que el pilot dona a la moto». La primavera del 2019, la Sur-ron ja lluïa una nova bateria, controladora, rodes i suspensió i, l’estiu següent, Lluís Torra va poder «gaudir intensament» de la seva conducció. A més, aquell desembre, va arribar el que el gironellenc anomena «la primera experiència semicompetitiva amb una moto elèctrica»: la participació a The Race of Champions de l’Enduroc, una prova en la qual, tot i que Lluís Torra es va haver de centrar «en la gestió de la bateria, ja que l’objectiu prioritari era completar el recorregut de 76 km», el gironellenc es va imposar als seus tres oponents a la modalitat Eco.

La reeixida experiència a l’Enduroc va incitar Lluís Torra a prendre part amb la Sur-ron a alguna competició oficial d’enduro el 2020. Malauradament, el cap de setmana en què s’havia de produir el seu debut, el Govern va decretar el confinament domiciliari arran de l’esclat de la pandèmia i el projecte es va haver d’ajornar un any. El 2021, el gironellenc va prendre la sortida a quatre proves de la Copa Catalana d’Endurades. Va creuar la línia d’arribada als circuits de Blancafort (dotzena posició) i la Bastida de Tost (novè lloc), però la prioritat encara era «acabar les carreres. No podia competir en igualtat de condicions amb les motos amb motor de combustió».

Així doncs, l’hivern passat, Lluís Torra va endegar el projecte que tenia en ment des del 2019: «crear una motocicleta elèctrica més competitiva a partir del xassís d’una moto d’enduro de competició». El gironellenc ja havia desenvolupat un segon prototip fonamentat en una LMX de fabricació francesa i va optar per adquirir el xassís, les rodes i les suspensions d’una Gas Gas.

La competitivitat del nou prototip

Aquesta vegada, Lluís Torra va compartir el procés de configuració del nou prototip amb el mecànic i pilot cardoní Àngel Davins, el qual volia donar forma a una moto elèctrica amb prestacions específiques per participar en curses de motocròs. Amb aquesta màquina, Àngel Davins ha estat tercer a la Lliga Catalana Interprovincial (Categoria: MX3).

Les excel·lents prestacions de la Gas Gas de 30 CV de potència dotada d’una bateria de 24 kW dissenyada per l’aragonès Gonzalo Avilés ha permès Lluís Torra «ser competitiu en distàncies llargues amb total autonomia». A més, la moto s’ha mostrat «molt fiable» i només ha tingut una incidència tècnica en tot el curs: l’escalfament de la controladora degut a la calor ambiental. El problema es va resoldre amb la instal·lació d’unes plaques dissipadores.

Lluís Torra ja treballa en el disseny del quart prototip amb el qual vol estrenar-se en alguna prova d’àmbit estatal, a més de prendre part en la propera edició de les dues competicions de les quals és el vigent subcampió. «Vull bastir la nova moto a partir del xassís d’una TM de fabricació italiana i dotar-la d’un motor més petit i lleuger, d’uns 11 kg, capaç de generar 37 o 38 CV de potència. A més, pretenc situar la bateria a un nivell inferior per abaixar el centre de gravetat de la motocicleta». Potser serà sense el brogit característic dels motors de combustió, però el futur de les competicions motociclistes comença a prendre forma a Gironella.