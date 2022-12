Toni Peris Mengot, un prometedor lateral esquerre de 22 anys, s’ha convertit avui en la segona incorporació que concreta el Centre d’Esports Manresa en el mercat d’hivern. El futbolista nascut a Sant Just Desvern va completar la seva etapa formativa a la UE Cornellà. La temporada 2019-20, la primera com a sènior de Toni Peris, la direcció esportiva del conjunt cornellanenc va acordar la seva cessió a l’AE Prat. Tot i tenir fitxa com a membre del filial pratenc (Tercera Catalana), el santjustenc va jugar nou partits (598 minuts) amb el primer equip al grup 3r de la desapareguda Segona Divisió B.

L’estiu següent, les seves prestacions i potencial van propiciar el seu fitxatge pel filial de la SD Eibar, el CD Vitòria, conjunt que milita al grup 4t de la Tercera Divisió. Toni Peris ha jugat a la formació vitoriana les dues últimes temporades i mitja i sovint ha estat en dinàmica del primer equip. La més reeixida va ser la passada, en què el santjustenc va prendre part en 27 dels 38 partits de lliga (2.009 minuts). Per raons personals, Toni Peris va rescindir el seu contracte amb la SD Eibar dimarts passat.