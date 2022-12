L'Igualada Rigat ha derrotat el Pas Alcoi per 5-3 en l'últim partit que faltava per completar la 12a jornada de l'OK Lliga masculina, un duel vibrant entre dos equips que volien vèncer per ascendir posicions. Finalment, els punts s'han quedat a Les Comes i deixen els anoiencs en una sisena posició que els permet mirar cap amunt.

El duel ha estat molt vibrant i no ha deixat que els jugadors poguessin respirar. I això que semblava que començava bé per als locals amb una rematada des d'una cantonada de Gerard Riba, que ha suposat el primer gol del partit. Però dos minuts després han empatat els visitants després d'una gran acció de Biel Pujadas que ha rematat Gonzalo Pérez. Eren els millors minuts de l'Alcoi que, tot seguit, s'ha trobat un penal a favor perfectament transformat de cullera per l'argentí Agustín Domínguez. L'Igualada patia, perquè Formatjé també havia enviat una pilota al travesser. Però llavors ha aparegut Aleix Marimon per resoldre una acció a l'àrea i, amb oportunisme, empatar i dur el partit als vestidors. En la represa, després de minuts d'igualtat, Bernat Yeste ha recollit una pilota morta i ha superat el porter Marc Grau. Semblava que l'Alcoi havia tornat a empatar, però els col·legiats li han invalidat un gol per alçada antirreglamentària d'estic i això ho ha aprofitat Tety Vives per obrir forat amb un gran xut llunyà. Però l'Alcoi no havia dit l'última paraula. Una falta llunyana ha estat aprofitada per l'ex de l'Igualada Ferran Formatjé per batre Guillem Torrents en un xut davant del qual s'ha obert la barrera. Cesc Fernández ha fet entrar tot seguit Roger Bars a la pista i el capità ha aprofitat una relliscada de Domínguez per trobar espai i superar Grau amb un xut que ja ha resultat del tot definitiu. La fitxa tècnica IGUALADA RIGAT: Guillem Torrents, Gerard Riba, Tety Vives, Roger Bars, Marc Carol -equip inicial- Oriol Llenas, Nil Cervera, Aleix Marimon PAS ALCOI:Marc Grau, Ferran Formatjé, Iván Morales, Biel Pujadas, Gonzalo Pérez -equip inicial- Agustín Domínguez, Franco Ceschin, ÀRBITRES: Mayor i Carmena GOLS: 1-0 Riba min 6, 1-1 Pérez min 8, 1-2 Domínguez (p) min 16, 2-2 Marimon min 21, 3-2 Yeste min 33, 4-2 Vives min 37, 4-3 Formatjé min 43, 5-3 Bars min 43