La victòria per 5-3 contra l'Alcoi, en partit disputat divendres a la nit a Les Comes, ha donat a l'Igualada Rigat l'accés a la fase final de la Copa del Rei d'hoquei patins, que s'ha de celebrar entre els propers dies 2 i 5 de març a Calafell. Quan falta una jornada per a la finalització de la primera volta, data que marca el límit per conèixer els vuit clubs classificats, l'Igualada és sisè, amb sis punts més que els novens, el Voltregà i el propi Alcoi. Amb només tres punts en joc, ja no pot ser atrapat. A més, el Calafell, organitzador, és cinquè i, per tant, no fa córrer una plaça.

Els jugadors igualadins ja van celebrar als vestidors la classificació per al torneig, després d'un duel molt intens i disputat. Els arlequinats no jugaven uns quarts de final del torneig del KO des de la temporada 2018-19, quan van caure per 5-1 contra el Deportivo Liceo. Això sí, s'havien classificat per a la Copa de la temporada següent, un torneig que va ser suspès a causa de l'esclat de la pandèmia. Els dos últims anys, no hi van obtenir bitllet.

El sisè lloc actual de l'Igualada, a més del bon joc, ratifica les bondats de l'aposta que el club ha fet per a una tongada de jugadors joves que venien de la base amb excel·lents resultats. Elements com el porter Guillem Torrents, Gerard Riba, Aleix Marimon, Bernat Yeste, Marc Carol o Nil Cervera s'han ajuntat amb la tornada de Roger Bars, amb el talent del cedit Oriol Llenas o amb la més gran veterania de Tety Vives o Mats Zilken per pal·liar baixes importants de l'estiu passat com la del capità, Ton Baliu, el porter Elagi Deitg o Marc Palau.

El resultat ha estat sis victòries i un empat en dotze partits a la lliga, aquesta classificació per a la Copa i també l'accés als vuitens de final de la World Skate Europe Cup, després de guanyar la fase prèvia que es va celebrar el cap de setmana passat a la capital anoienca. El sorteig tindrà lloc el proper dijous i l'anada es disputarà l'últim dissabte de gener. El futur, per tant, fa bona cara per a una formació que cada vegada engresca més els seus aficionats.