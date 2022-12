Després de dos anys d'aturada per culpa de la pandèmia, la Cursa del Gall Dindi de Capellades, una de les cites més tradicionals d'aquestes dates en el calendari anoienc, va tornar el dia de Nadal amb una particularitat. Només es va poder disputar la cursa atlètica, ja que la falta d'aigua a la bassa capelladina va impedir que s'hi fes la travessa de natació. Malgrat això, la 41a edició de la cursa, 31è memorial Jaume Solé Quintana, va tenir un bon èxit de participació, amb un total de 173 corredors, 164 en la prova llarga, de 4.600 metres, i nou en la curta, d'un quilòmetre i per a les categories prebenjamí, benjamí i aleví.

En la competició masculina, la victòria va ser per a Albert Solé, del CA Igualada Triatló Petromiralles-Katoa, que va vèncer amb un temps de 14.12. La segona posició va ser per a Oriol Marín, de l'Escola Esportiva UECAnoia, amb 14.13, i tercer va ser Jan Solà, també del CAI, amb un registre de 14.31. El primer lloc va ser Pol Mena, de l'AEMdeKP, quinzè de la general amb 15.47.

En la prova femenina, va vèncer la igualadina Èlia Vidal, del Tuga Wear, amb un temps de 16.49 que li va valer el 31è lloc en la general absoluta. Segona va quedar Carla Bisbal, del CAI, amb 17.06 (37a de la general) i tercera va ser Anissa Harrak, del RTC Running Team, amb 17.51. Va ser 46a absoluta. La millor local va ser Aina Tarrida, de l'UECAnoia, amb 19.39, vuitantena de la general. Per equips, el CAI va vèncer amb un total de 124 punts, tot i que no havia distinció per al club guanyador.

Mil metres per als més joves

La cursa també va tenir versió reduïda per als més joves, sobre 1.000 metres i amb victòria general per a Ton Queralt, de l'Escola Esportiva UECAnoia, amb un temps de 3.37. La segona posició va ser per a Pau Cuadras, de l'AEMdeKP, amb 3.42 i la tercera posició va ser per a Judit Solé, de l'escola Mare del Diví Pastor i del CAI, amb 3.45. Aquesta va ser guanyadora, també, de la cursa femenina. El tercer lloc en la categoria masculina va ser per a Manel Elizari (2 Rodes UECAnoia), amb 4.15. En noies, va ser segona Heura Busquets, del CAI, amb 4.20 i tercera Laia Márquez, independent, amb 4.59.