La Sant Silvestre Manresana del Cube supera el ple de participants en la seva onzena edició

Que hi hauria gent a l'onzena edició de la Sant Silvestre Manresana era un fet previsible. La primera sense restriccions després de la pandèmia havia de ser un esclat d'atletisme, i també per als que havien apostat per fer el recorregut caminant, una modalitat admesa per l'organització. I les previsions es ratificaven arribant a la zona dels Trullols i veient gairebé ple l'aparcament de l'hipermercat de la zona, mentre els atletes feien els seus primers exercicis d'escalfament. Al final, s'ha superat la xifra màxima de 500 corredors en una cursa disputada en un ambient primaveral i guanyada per dos bagencs.

Així, el manresà Pau Nacenta ha obtingut la victòria en la categoria masculina. Aquest especialista en curses d'obstacles, conegut com a "Gacela Blanca", sobrenom que porta inscrit a la samarreta, i membre del mateix Cube, ha guanyat amb total claredat i amb un extraordinari temps de 36 minuts i 22 segons. D'aquesta manera, supera la segona posició de l'any passat, quan va fer un temps lleugerament millor (36.13) però va ser superat per Jan Bayona, que aleshores va parar el cronòmetre en 35.22. Nacenta, amb el seu estil poc econòmic, però ple de potència, ja manava el gran grup amb solvència quan aquest va acabar la primera volta al polígon i s'ha endinsat en la part de terra, que ocupava el 90% del circuit, el mateix que l'any passat. Aquest travessava per sota la carretera C-55 i també l'autopista, feia una volta fins arribar a Viladordis i emprenia el camí de tornada. Uns 10 quilòmetres de recorregut, aproximadament, assequibles per al ritme de tothom. D'aquesta manera, el guanyador ha travessat la línia de meta amb una important diferència respecte del segon classificat. Aquest ha estat Rubén López, que ha aturat el cronòmetre en 37 minuts i 58 segons. Gairebé un minut després ha entrat el tercer classificat. Però aquest no ha estat un, sinó dos. Adrià López i Roger Gómez, del mateix equip han fet la prova junts i han volgut travessar la línia de meta plegats i agafats de la mà. Aquest fet ha suposat haver-se de repartir els premis, inclòs el trofeu únic, a l'hora de pujar al podi. Pel que fa a la competició femenina, la victòria ha estat per a la santpedorenca Lluïsa Ratera, corredora indepedent. Tampoc no ha pogut superar el registre de l'any passat, establert aleshores per Jèssica Codina amb 48.03. Ratera ha completat el recorregut amb un temps de 48.42, i les diferències respecte de les seves perseguidores han estat més curtes que en els homes. Segona ha quedat Mar González, del TGC Binn, amb un temps de 48.57, a només 15 segons de la guanyadora. La tercera posició del podi ha recaigut en Amanda Sanz, del Senglars Punk SVC, amb un temps de 49.31. Festa familiar Després de la celebració dels guanyadors en la línia de meta, ha seguit una corrua de gairebé una hora de corredors i caminants que anaven travessant la línia de meta. La poca fresca que corria a l'hora de la sortida ja havia marxat definitivament i ara feia fins i tot una mica de calor, sobretot per als que havien fet l'esforç. Quan tothom ha arribat, s'han entregat els premis, atorgats, entre d'altres per Marc Aloy, alcalde de Manresa, que minuts enrere havia completat els deu quilòmetres de la cursa i havia quedat 142è en homes (55.06). També hi era el regidor d'Esports, Toni Massegú, i els responsables de Cupra Ondinauto, el patrocinador principal de la prova. Un cop més, aquesta ha estat un homenatge a Dolors Garcia, monitora del Cube morta en accident de bicicleta el 2017.