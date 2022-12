Com està sent tendència durant tota la temporada, el Cadí la Seu ha deixat escapar a Vitòria un triomf que tenia a la mà. L'equip de Jordi Acero superava l'Araski, a qui havia ofegat ofensivament, per 46-53 després d'un bàsquet de Tunstull quan faltava 1.43 per al final. Però les visitants no han pogut aturar una sensacional Atkinson. L'escorta de les basques, que havia acabat el tercer període amb 9 punts, n'ha fet 14 al darrer quart i quatre més a la pròrroga, que ella mateixa ha provocat, per fer vèncer l'equip local.

I ha estat una llàstima perquè el Cadí ha tingut el partit sota control. És cert que en el primer quart les diferències, tot i que curtes, han estat per a l'equip amfitrió. Però el Cadí, que ha tornat a sortir, com a Girona, amb Laura Peña des de la banqueta, ha trobat Tunstull primer, i la base després, per tancar els primers deu minuts amb un empat a 16. El segon quart ha mantingut la mateixa tendència, amb anotació curta, la qual cosa feia destacar la defensa de les dues formacions. Aquesta s'ha fet més evident en un tercer parcial en el quart el Cadí ha deixat en només 3 punts el seu rival. Tot i això, les urgellenques no han passat dels 11 i no han pogut situar una distància definitiva. Semblava que aquesta arribava després d'un triple de Strautmane en l'últim quart (37-47) i tot semblava fet després del 46-53. Però entre Van den Adel i Diarra han donat vida a l'Araski i Atkinson, que havia provocat moltes faltes, ha conduït el partit a la pròrroga amb una safata. El temps suplementari ja ha començat amb el Cadí pensant en l'oportunitat perduda i l'Araski llançat pels últims minuts viscuts. Llavors, les basques han trobat White a la zona i un triple de Burani (64-57) que ja ha situat una distància que el Cadí no ha pogut revertir. La fitxa tècnica KUTXABANK ARASKI: Asurmendi 4, Atkinson 27, Van den Adel 6, Burani 9, Diarra 5 -cinc inicial- Alarcón 2, Chagas 4, White 10 i Ortiz de Zárate CADÍ LA SEU: Raventós, Ramette 7, Strautmane 3, Bahí 5, Tunstull 13 -cinc inicial- Peña 12, Pujol 2, Kovacevic 2, Soler 6, Watts 7, Brotons 5 ÀRBITRES:Muñoz, García Crespo i Calvo PARCIALS: 16-16, 30-26 (descans), 33-37, 54-54 (final), 67-62