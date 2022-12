La commemoració del centenari deixa al CE Moià el llibre que en recull la història

Club Esportiu Moià, cent anys en groc-i-negre (1922-2022). Aquest és el títol del llibre en el qual ha treballat des del desembre del 2021 l’historiador i bibliotecari Jaume Clarà i Arisa, de 55 anys, per compilar els esdeveniments més remarcables de la història del principal referent esportiu de la capital del Moianès. La seva edició tanca la reeixida commemoració del centenari de l’entitat presidida per Paco Moral.

El màxim dirigent del club groc-i-negre exposa que «arran de la celebració del cinquantè i del setanta-cinquè aniversari de l’entitat, es van editar uns números especials de la revista La palestra, la publicació periòdica que recollia les activitats de totes les seccions del CE Moià fins el 2016, que tenien el format d’un llibret i que permetien fer una aproximació a la història de l’entitat». Ara fa un any, però, el desembre del 2021, la comissió organitzadora del centenari va optar per editar una obra que permetés conèixer a fons els orígens i les vicissituds dels primers cent anys de vida del club groc-i-negre i va traslladar aquesta inquietud a Jaume Clarà i Arisa, membre de les redaccions de Modilianum. Revista d’estudis del Moianès i de La Tosca. L’autor de llibres com L’obra cívica del tenor Francesc Viñas. Cent anys de la Festa de l’Arbre Fruiter (1904-2003) i Moià. Una història per conèixer, va entomar el desafiament i el resultat de la seva recerca és «una obra gràfica» de 255 pàgines que conté «quelcom més de 300 fotografies», concreta Jaume Clarà. La primera edició consta de 600 exemplars. El preu de cadascun és de 25 euros. Divendres, l’Auditori de Sant Josep de la capital del Moianès va acollir l’acte de presentació de Club Esportiu Moià, cent anys en groc-i-negre (1922-2022). Les persones que van assistir als tradicionals quintos de Nadal i Sant Esteve que organitza el CE Moià van poder adquirir-ne els primers exemplars. Paco Moral explicita que «dissabte vinent, el club posarà una parada al carrer del Comerç per vendre llibres. També es podran adquirir durant la celebració dels quintos que es fa anualment per Any Nou i per la diada de Reis. Després, els interessats podran trobar-ne exemplars a les oficines del club, a Queviures Cal Truques i al Museu Arqueològic». No endebades, la institució cultural acull l’exposició CE Moià. 100 anys d’història fins el proper divendres, 6 de gener.

Un segle i sis períodes històrics

Tal com detalla Jaume Clarà, la configuració de l’actual CE Moià, una entitat poliesportiva que té seccions de futbol, natació, tennis i pàdel, és podria dividir «en sis etapes o períodes històrics». El club va néixer el 1922 al si del Centre de Cultural Popular, «una entitat catòlica que també va impulsar l’excursionisme».

«Tots els indicis apunten que es va adoptar una indumentària groc-i-negra degut a un grup d’industrials de Mataró que estiuejaven a la població i que van assumir el cost de les xarxes de les primeres porteries». «S’emmirallaven en l’Iluro SC», primera denominació del CE Mataró.

El degà de l’esport moianès va viure la primera de les tres crisis que han posat en perill la seva supervivència abans de la Guerra Civil (període 1933-34) i la pitjor, entre el 2013 i el 2016, arran del deute generat per la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol i per les obres de rehabilitació dels vestidors de les piscines. El CE Moià ja ha superat aquest atzucac i, després de commemorar el centenari, encara un futur que «no serà un camí de roses per a cap entitat esportiva, tot i la tasca de vertebració social que desenvolupen», conclou Jaume Clarà.