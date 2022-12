Reeixida quarta jornada per a les seleccions catalanes sub-16 i sub-19 a la fase prèvia dels respectius campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques. Després de descansar dimecres, ambdues formacions s'han imposat avui a Galícia i han segellat la seva classificació com a primeres del grup A per a la fase final. La selecció sub-16 entrenada pel tècnic olesà Jordi Barrero ha golejat el conjunt gallec amb contundència (1 a 7). El pivot vilomarenc del Barça Pol López ha marcat el cinquè gol de Catalunya (min 34) i Sirius Coll, pivot vigatà del Covisa Manresa FS, el sisè (min 36). Recordem que a la selecció hi figuren tres jugadors més de casa nostra: els porters Guillem Beumala (Sala 5 Martorell) i Daniel Rodrigo (AEE Vedruna Puigcerdà), i el tanca santvicentí Aleix Coll (Covisa Manresa FS). Per la seva banda, el combinat sub-19 ha signat un resultat d’idèntica magnitud (0 a 6). L’ala-pivot del Futsal Vicentí Carlos Fajardo ha materialitzat el 0 a 2 (min 19).