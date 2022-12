La cursa de Sant Silvestre de Berga és una prova molt arrelada a la ciutat. Cada 31 de desembre compta amb un gran poder de convocàtoria, i enguany es preveu arribar al miler de participants, entre infants i adults.

L’esdeveniment, organitzat pel JAB Berga i l’Ajuntament de Berga, es farà dissabte a la tarda i inclourà les curses infantils de 150, 600 i 1.000 metres, i la tradicional prova de 5 quilòmetres. El passeig de la Indústria serà l’epicentre de les curses, tenint en compte que serà el punt d’inici i arribada de les diferents proves. Les curses infantils es disputaran a la zona central a partir de les 5 de la tarda, i la prova de 5 quilòmetres començarà a les 6. La prova comptarà amb una vuitantena de voluntaris i voluntàries que s’ocuparan de diverses tasques relacionades amb el muntatge de la prova, l’entrega de dorsals o el control del circuit, entre d’altres.

Circuit homologat

El traçat urbà de la cursa de 5 quilòmetres ha estat homologat per la Federació Catalana d’Atletisme i seguirà l’itinerari següent: passeig de la Indústria fins a la rotonda del passeig Vila de Casserres (a l’alçada del parc de bombers), on les persones participants faran mitja volta i tornaran a passar pel passeig Vila de Casserres i el passeig de la Indústria fins a la carretera de Ribes. A continuació, es dirigiran a la plaça de Viladomat i passaran per la ronda Moreta fins a la plaça de la Creu. Posteriorment, recorreran el carrer del Roser i trencaran pel carrer Comte Oliba per agafar el carrer Gran Via i la carretera de Sant Fruitós fins a la rotonda de la benzinera. Allà, els corredors i corredores continuaran corrent pel carrer de Pere III, la Rasa dels Molins, el carrer d’Isaac Albéniz, el carrer Salvador Espriu, el carrer Mestre de Pedret i el carrer Pere II fins a la plaça de Gernika. En aquest punt del recorregut, els participants enfilaran el passeig Vila de Casserres i completaran l’últim tram del passeig de la Indústria fins a la meta.

Atletes de renom

Tot i que la Sant Silvestre és una cursa de caràcter popular, la prova comptarà amb atletes de renom en categoria femenina i masculina com per exemple: Anna Comet, Carla Esclusa, Foix Montaner, Núria Cascante, Clàudia Sabata, Laia Andreu, Martina Gonfaus, Laia Gonfaus, Marta Palau, Susagna Rodriguez, Elisabet Martin, Pol Raich, Toni Baños, Arnau Pujols, Aleix Garcia, Guim Camprubí, Biel Vázquez, Joan Freixa, Raúl Arpal i Gerard Ribé.

Jornada festiva

Les curses de Sant Silvestre han transcendit l’àmbit esportiu i s’han convertit en una jornada festiva que engloba tradició, esport i diversió. En les últimes edicions de la prova, l’organització ha apostat per complementar la prova amb espais d’animació en els diferents punts quilomètrics de la cursa dinamitzats per diferents entitats esportives com l’Handbol Berga, el Club Esquí Berguedà, el Club Esportiu Berga i el Bàsquet Berga. A més, es mantindrà el concurs de disfresses i hi haurà premis individuals i col·lectius per als corredors i corredores que llueixin les millors disfresses. També hi haurà punxa-discos per amenitzar l’esdeveniment i fotògrafs distribuïts en diversos punts del recorregut.

Recollida de dorsals

L’entrega de dorsals es farà a l’Hotel d’Entitats (C/ Mestre de Pedret, 2) aquest divendres, 30 de desembre, de 5 a 8 de la tarda. I el dissabte, dia 31, de 10 a 1 i de 3 a 5. Els participants rebran una bossa amb diversos obsequis i productes dels patrocinadors. A més, s’entregarà un trofeu i premis econòmics pels tres primers classificats de categoria masculina i femenina de la cursa de 5 km. i es repartiran medalles a tots els infants que participin en les curses infantils.

Afectacions de trànsit

El desenvolupament de la cursa comportarà talls en el trànsit de vehicles en diverses vies de la ciutat per on transcorrerà la prova, de les 6 a les 7 de la tarda d'aquest dissabte, aproximadament. Els carrers afectats són: