El futbol mundial, i l’esport en general, estan de dol després de la confirmació de la pèrdua d’un dels seus mites. Edson Arantes do Nascimento, conegut per tothom com Pelé, ha mort aquest dijous als 82 anys a l’hospital Albert Einstein de Sao Paulo després d’estar-hi un mes ingressat i de no haver superat el tram final d’un càncer de còlon, que li van diagnosticar l’any passat. Pelé, conegut com O’Rei, ha estat per molts el millor jugador de la història d’aquest esport i l’únic capaç de guanyar la Copa del Món tres vegades, el 1958, el 1962 i el 1970.

La notícia era esperada des de fa setmanes, quan els metges van adonar-se que ja no es podia tractar la malaltia i es van dedicar a fer-li cures pal·liatives. Pelé va poder gaudir encara del darrer Mundial de Qatar, durant el qual va enviar missatges de suport a la selecció brasilera i fins i tot a Kylian Mbappé, que el va superar com a màxim golejador en finals de la Copa del Món, tot i que va perdre el duel decisiu contra Argentina. Moments per al record Un dels fets que va marcar la carrera esportiva de Pelé va ser que no va jugar mai al futbol europeu. Va fer el gruix de la seva carrera al Santos en una època en què a Amèrica del Sud hi havia el mateix potencial d’entitats que a Europa. Hi va debutar als 15 anys i dos després ja era campió del món, amb actuacions decisives al Mundial de Suècia’58 i dos gols a la final. El 1962, en el de Xile, es va lesionar en el segon partit i en el del 1970 va conduir la considerada millor selecció de la història al títol. Brasil va guanyar en propietat la Copa Jules Rimet, prèvia a l’actual. Pelé també es recordat per moments com el seu gol número 1.000, marcat el novembre del 1969 de penal, o la seva etapa crepuscular al futbol dels Estats Units, jugant al Cosmos, fins que es va retirar definitivament el 1977. A partir d’aquí, es va dedicar a ser la imatge del futbol arreu del món i una veritable icona global. Va ser ministre d’Esports de Brasil i va participar en la conegudíssima pel·lícula Evasió o victòria (1981). Enemistat durant algun temps amb l’altre Déu del futbol mundial, Diego Maradona, es van reconciliar abans que l’argentí morís, ara fa dos anys, una circumstància molt lamentada per l’astre brasiler. Entre els primers a reaccionar, hi ha el Santos, que ha piulat la imatge d'una corona sobre un fons negre, acompanyada de la paraula "Etern". Eterno. pic.twitter.com/N912VpCmVK — Santos FC (@SantosFC) 29 de diciembre de 2022