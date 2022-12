Entre el 10 i el 12 de febrer, el circuit d’enduro de Bassella acollirà la propera edició de la Bassella Race. Les inscripcions per a l’edició del 2023 marxen a bon ritme i la trobada ja compta amb més de 600 pilots inscrits quan tot just fa un mes que es van obrir els formularis en línia per fer el tràmit, una xifra que no s’havia assolit mai en tan poc temps. Les categories reservades per als pilots amateur són les més sol·licitades. Tres-cents participants s’han inscrit a la categoria Friends i més d’un centenar a l’anomenada Fans.