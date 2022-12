Tres jugadores de casa al Nadal Sobre Rodes

La mig santvicentina del PHC Sant Cugat Alba Ambrós i les jugadores de l’Igualada Femení HCP Laia Navarrete i Carolina Herrera van prendre part, dilluns, en el partit que va enfrontar la selecció catalana femenina i l’equip anomenat All Star, el principal atractiu de la quarta edició del Nadal Sobre Rodes, la gran festa solidària de l’hoquei patins femení del país. El combinat català es va imposar a les jugadores entrenades per Carla Giudici (8 a 3). Alba Ambrós va participar en el duel com a membre de la selecció i la portera Laia Navarrete i la davantera Carolina Herrera com a jugadores de l’equip All Star. La davantera del conjunt igualadí va donar avantatge al seu equip (min 5), però la killer Aina Florenza va empatar sis segons després. Catalunya es va retirar als vestidors amb avantatge (4 a 1). A l’inici de la represa, Alba Ambrós va replicar el gol de Milagros Carrera (CH Mataró). La quarta edició del Nadal Sobre Rodes va recaptar 10.941 euros que es destinaran a la Fundació Amics Joan Petit. Nens amb càncer.