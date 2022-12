La solidesa que ha mostrat el Centre d’Esports Manresa en el partit de preparació que els bagencs han disputat avui contra el CE Sabadell (Primera Divisió RFEF) a la població vallesana ha permès al conjunt dirigit per Ferran Costa competir per aconseguir un meritori empat contra el conjunt arlequinat (1 a 0). El matx ha complementat les cinc sessions preparatòries desenvolupades per l’equip durant les dues darreres setmanes.

Alhora, els dos primers fitxatges concretats per l’entitat manresana en el mercat hivernal, el lateral o central esquerrà Toni Peris i el mig centre o interior Miguel Martínez s'han estrenat com a blanc-i-vermells i han transmès bones sensacions.

Ferran Costa ha presentat una estructura d’equip amb tres centrals (5-3-2) i Toni Peris ha exercit de baluard defensiu per l’esquerra. El santjustenc ha excel·lit en tallar una intencionada centrada al segon pal envers Marc Vargas (min 22) i en impedir a Moha Keita arribar a un enverinat servei en profunditat (min 30). Per la seva banda, Miguel Martínez ha actuat inicialment com a interior dret i, en ser substituït Marc Martínez, ha exercit de mig centre. L’exjugador del CF Badalona ha dotat de consistència el centre del camp de la formació manresana.

El CE Sabadell ha assumit la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva durant el primer període i els bagencs han optat per parapetar-se a la seva parcel·la defensiva. La pressió ofensiva dels vallesans ha estat intensa durant els primers dotze minuts de la confrontació. Putxi ha conjurat una perillosa centrada envers la posició de Sergi García (min 4) i els seus companys de línia han bloquejat les rematades des de l’interior de l’àrea de penal de Moha Keita (min 4) i Pau Víctor (min 6). No endebades, les incursions per l’esquerra de Sergi García i la mobilitat de Moha Keita han estat els millors arguments ofensius del CE Sabadell.

Tot i que Toni Sureda ha hagut d’impedir amb una meritòria acció defensiva que la centrada de Sergi García habilités Marc Vargas per xutar a boca de canó (min 16), aleshores ja feia quatre minuts que els blanc-i-vermells discutien la possessió als amfitrions. A més, el porter Héctor Hurtado transmetia seguretat en totes les seves intervencions.

En aquest context, els arlequinats només han pogut generar dues ocasions durant els últims 30 minuts de la primera meitat. Malauradament, Moha Keita ha materialitzat la primera (min 36). El davanter d’origen senegalès ha rebut la pilota a l’àrea de penal manresana i ha superat l’oposició de dos defenses abans d’etzibar una rematada rasa fora de l’abast d’Héctor Hurtado (1 a 0). Set minuts després, el porter blanc-i-vermell s'ha lluït en aturar el perillós xut armat per Sergi García des del punt de penal.

A la represa, Miki Lladó, el tècnic santcugantenc que uns dies enrere va agafar el relleu a la banqueta sabadellenca del sallentí Gabri García, ha presentat un equip inicial amb quatre jugadors del filial arlequinat (Josep Roma, Gerard Marquillas, David Astals i Jaume Piñol) i un ambiciós CE Manresa ha arrabassat la iniciativa al seu oponent a l’hora de generar joc. Jaume Pascual no ha pogut arribar a rematar de cap les enverinades centrades de Toni Sureda (min 46) i Àlex Iglesias (min 51).

Quatre minuts després, la perseverança de Noah li ha permès encarar en solitari Víctor Vidal. El porter arlequinat s'ha hagut de lluir per refusar el xut a boca de canó del davanter blanc-i-vermell. Per últim, Antonio Pelegrín no ha aconseguit dirigir a porteria una rematada des d’una posició avantatjosa després d’un servei de cantonada executat per Joel Priego (min 65). Sens dubte, en aquesta fase, el CE Manresa s'ha merescut reequilibrar el marcador, però les seves accions de perill no han fructificat.

Durant el segon període, Ferran Costa ha apadrinat el debut amb el primer equip blanc-i-vermell del jove lateral dret Ian Luca Scipione i dels juvenils Aleix Oliveras (davanter) i Arnau Gracia (interior esquerrà). D’altra banda, el lateral esquerre Toni Sureda ha exhibit la seva millor versió. Ja en el tram final de la confrontació, una gardela del sabadellenc Christian Dieste ha sortit fregant el travesser (min 79) i Aleix Oliveras no ha pogut arribar a rematar de cap la intencionada centrada de Jaume Pascual (min 87). A més dels lesionats Joan Castanyer, Marc Cuello i Uri Pérez, tampoc han jugat a Sabadell el lateral dret Salva, pendent d’efectuar la darrera prova mèdica per descartar que pateixi alguna afecció cardíaca, i el mitja punta Pau Darbra, per raons professionals.

La fitxa tècnica.

CE Sabadell (1a part). Víctor Vidal; Marc Vargas, Ismael Said Athuman, Pau Resta, César Morgado, Juanmi Carrión; Armando Corbalán, Sergi Altimira, Sergi García; Moha Keita (Jaume Piñol min 45) i Pau Víctor (2a part). Víctor Vidal;Josep Roma, Guillem Molina, À-lex Sala, Gerard Marquillas, Eudald Vergés (Álex Gualda min 65);Jaume Piñol, Joanet López, David Astals, Christian Dieste; i Juan Delgado.

CE Manresa. Héctor Hurtado;Álex Sánchez, Putxi (Aschalew min 46), Moha (Antonio Pelegrín min 46), Toni Peris (Arnau Gracia min 79), Toni Sureda; Miguel Martínez, Marc Martínez (Joel Priego min 32), Àlex Iglesias (Aleix Oliveras min 74); Noah (Ian Luca Scipione min 63) i Javi López (Jaume Pascual min 46).

Àrbitre. Pol Arenas Mora (Delegació de l’Alt Empordà), auxiliat per Guillem Batlle Capa i Sergi Rimbau Guillaumes. Va amonestar els visitants Àlex Iglesias (min 25) i Miguel Martínez (min 90).

Gols. 1-0 Moha Keita min 36.

Estadi. Complex Esportiu Municipal Sant Oleguer. 165 espectadors.