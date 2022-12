Joan Bonamusa completa aquest dissabte el seu repte de 1.200 ascensos a Collbaix

El callussenc Joan Gómez Bonamusa és a punt de complir el seu repte de pujar 1.200 vegades a Collbaix al llarg d’aquest any. Aquest matí ha fet l’ascens 1.199; l’últim se’l reserva per a aquest 31, a les 12 del migdia, en una pujada a la qual estan convidats tots els que vulguin acompanyar-lo i que tindrà com a colofó el lliurament a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls del taló amb els diners recaptats amb la seva campanya solidària per lluitar contra aquesta fatídica malaltia.

Bonamusa ha aplegat fins ara 9.302 euros amb la venda de samarretes commemoratives de la seva aventura bagenca. Peces que encara ven, a 12 euros cadascuna, a través del correu electrònic reptecollbaix1200@gmail.com, i que també es podran adquirir aquest dissabte a Collbaix. Representants de la fundació seran també demà al cim bagenc per rebre la donació de Bonamusa. Un centenar de persones ja ha confirmat la seva assistència a l’últim ascens de l’aventura contra l’ELA. «Dono el meu alè contra l’ELA» és el lema de la campanya i també de les samarretes, al dors de les quals figuren els logos de les 43 empreses bagenques i particulars que han fet un donatiu especial per sumar-se a la campanya. Al llarg del seu repte, Bonamusa ha sumat cares populars de l’esport bagenc, com l’exfutbolista i entrenador Pep Guardiola, el pilot de motociclisme Carles Checa, el basquetbolista Rafa Martínez, el fisioterapeuta Juanjo Brau o la corredora Núria Picas, que ha fet amb el callussenc el cim 1.195 amb Bonamusa aquesta mateixa setmana.