Un gol de Marcos Alonso per el Barça al minut 7 ha estat neutralitzat per un altre de Joselu de penals al 73 per l'Espanyol, i el derbi català ha finalitzat amb empat a un i amb dos expulsions per doble groga, la de Jordi Alba en el 77 i la de Vini de Souza al 80.

El defensa blaugrana va avançar a l'equip de XAvi amb un remat de cap després d'una assistència, també amb el cap, d'Andreas Christensen. Per la seva banda, Joselu ha transformat el penal que li han xiulat al 73 al enganyar a Marc-André Ter Stegen.