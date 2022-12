Joan Bonamusa tanca amb èxit el seu repte de 1.200 ascensos solidaris a Collbaix

Fins i tot el temps ha volgut col·laborar, aquest matí de cap d’any, amb el repte de Collbaix. Un matí fantàstic, lluminós, calorós ha acompanyat el callussenc Joan Bonamussa en el punt i final al seu objectiu de culminar 1.200 vegades aquest 2022 el cim bagenc. Com també ho han fet un centenar de persones, pels volts de 2/4 d’1 del migdia, totes guarnides amb la samarreta commemorativa de l’aventura solidària, dedicada a combatre l’ELA.

Bonamusa, nascut a Barcelona el 1968 però convertit en bagenc d’adopció fa més de dues dècades, ha pujat el sostre natural del Bages en un ambient molt festiu, propi de la fita que tots els presents compartien: tancar l’any amb un gest esportiu i solidari, en què també han col·laborat una quarentena d’empreses que han aportat un mínim de 200 euros per posar el seu logotip a les samarretes del repte: Masia Can Fermí, Ausa, Celler Collbaix, Oliva Torras, Cal Carlot, Estudi Bonamusa, Dual, Viatges Concord, Grup Via, Martisa, Dimont, Restaurant Ramon, Procervi, Vallseca, Tactic Grup, Bonus, Fenollar&Escudé, Serra Claret, Girona Futbol Club, Aega, Sensus, Kay, Instituto Cugat, Marsol, Setting, UVE Solutions, La Creadora, Pintures Xavier González, Llobet 1923, Inllobsa, Kinein, Deltalab, TPT, Sancan, Ratera, MoMa, Parquet 360, Pursang, Roset, No Music No Life, Tallers Planas, Ifra, Gros Montserrat, ETL i Regió7.

En total, han estat 9.302 euros els recaptats per Bonamusa, mitjançant els donatius d’empreses i la venda de samarretes (a 12 euros cadascuna; encara es poden adquirir a reptecollbaix1200@gmail.com), que el callussenc ha lliurat en un taló aquest mateix matí a dues representants de la Fundació Miquel Valls per posar un enorme gra de sorra a la lluita contra l’ELA.

Bonamusa va iniciar la seva aventura el passat 6 de gener, esperonat pels 500 cims que havia aconseguit fer l’any anterior el manresà Bernat Bernabeu. Primer es proposava fer 250 ascensions, però la voluntat de consumar una fita cada vegada més rellevant el va dur a fixar-se l’objectiu de tancar el 2022 amb 1.200 cims. Dit i fet.

Aquest matí, al capdamunt de Collbaix, hi ha hagut celebració amb cava, fotografies amb dron i moltes felicitacions per a Bonamusa, que assegura no tenir paraules per agrair la col·laboració de tantes persones que l’han animat, al llarg de l’any, a completar el seu repte. «Gent senzilla i normal com jo som capaços de fer moltes coses petites, amb humilitat, per ajudar a construir un món millor», escrivia just acabada la fita Bonamusa al seu compte d’Instagram. Un lluita, diu «per millorar en cos i ànima». Bonamusa, que ja té nous reptes solidaris al cap, espera «esperonar d’altres a fer a accions tan potents per créixer humanament».

Bonamusa és molt inquiet i té noves idees. Per al 2023 no desvela encara quin serà el seu propòsit, però sí avança que el 2024 es proposa superar-se a si mateix i culminar 1.201 vegades Collbaix, aquesta vegada, però, començant abans, l’1 de gener, per poder espaiar les llargues caminades al cim bagenc. Algun dia, Bonamusa ha pujat Collbaix fins a dotze vegades per garantir que arribaria a temps, aquest 31 de desembre, de posar punt i final a la fita. «Amb el poc temps amb què he organitzat la finalitat solidària dels ascensos -que es va posar en marxa el mes de novembre-, la resposta ha estat espectacular», explicava avui Bonamusa a aquest diari. Però el millor que en treu, assegura el callussenc, és una lliçó de vida: «tothom té ànima, tothom és capaç de posar el seu gra de sorra en ajudar-se els uns als altres. De vegades només falta una empenta, algú, anònim com jo, que tingui una iniciativa. Però la gent està disposada a ajudar-se, a afegir-se a qualsevol sensibilitat que tingui una finalitat humanitària», afirmava avui Bonamusa, en plena eufòria per haver fet els 1.200 cims i per haver aconseguit engrescar centenars de persones en el seu propòsit. Els propers dies, assegura, tindrà molta feina a agrair totes les mostres de suport rebudes. Una feinada, diu, que farà molt de gust. I si s’ho proposa, ja ho demostrat, segur que ho farà.