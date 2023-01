Després d’un 2022 marcat per la inusual i postpandèmica concentració de grans esdeveniments esportius, el 2023 arriba amb un calendari ple de cites d’interès com el Mundial de futbol femení, el de bàsquet masculí, una nova edició de la sempre apassionant Copa del Món de rugbi, aquest cop a França, així com els de natació, gimnàstica, tant artística com rítmica, esquí alpí i handbol, masculí i femení, entre altres. Amb el Dakar en marxa i el torneig de salts d’esquí dels 4 Trampolins saludant el nou any, la roda de la competició continua girant amb la promesa de deparar un cop més dotze mesos d’alt voltatge.

El nou any recollirà els interrogants que van quedar per respondre el curs passat, com l’esotèrica capacitat del Reial Madrid per superar eliminatòries i guanyar una Lliga de Campions rere una altra. En el futbol mundial, i amb el Barça encara a la sala d’espera, el regnat a nivell de clubs sembla un cop més un duel entre els blancs i els equips banyats de diners del Golf Pèrsic que encara no han guanyat mai la màxima competició continental. És a dir, el PSG de Messi i el Manchester City de Guardiola. Bayern i Liverpool completen el repòquer d’aspirant, amb permís del Chelsea.

El Madrid també intentarà un cop més ser campió en el Mundial de clubs, que es jugarà al Marroc al febrer en espera de la revolució proclamada per la FIFA: un campionat de 32 equips a partir del 2025. Ni la UEFA no sembla que hi estigui gaire d’acord. Al marge del Campionat del Món femení, que ja es comenta en altres apartats d’aquest reportatge, una de les grans cites de l’any és la fase final de la Nations League, on debutarà Luis de la Fuente al capdavant de la selecció espanyola. Les seus seran Rotterdam i Enschede, als Països Baixos, i els rivals Croàcia, Itàlia i l’amfitriona. Els aparellaments se sortejaran el 25 d’aquest mes de gener.

El Barça de Xavi busca un títol

Fora de les eliminatòries de la Lliga de Campions per segon any consecutiu, el Barça s’aferra a la Lliga espanyola per intentar acabar el curs amb una alegria. Els dos punts que tenia de marge sobre el Madrid es van evaporar dissabte en el derbi, on va quedar clar que a l’equip li falta talent ofensiu i lideratge. Al febrer, tornarà l’activitat europea al Camp Nou amb el duel a doble partit contra el Manchester United per assolir el pas als vuitens.

En clau blaugrana, però saltant de l’estadi al pavelló, un dels reptes de l’any és un nou assalt a l’Eurolliga, que se li resisteix a l’equip de Jasikevicius. Davant d’un Madrid que a l’hora de la veritat ha demostrar darrerament més competitivitat, els barcelonistes tenen el trofeu continental entre cella i cella.

A finals d’estiu, el bàsquet tornarà a ocupar una bona quota de pantalla amb la disputa d’un Mundial que té tres seus: el Japó, Indonèsia i les Filipines. Espanya ostenta a hores d’ara la doble condició de campiona europea i mundial i sembla una de les grans aspirant a l’or. En la categoria femenina, l’equip espanyol també buscarà el podi a l’Eurobàsket d’Eslovènia i Israel.

Sense Roger Federer, que ja es va retirar, Nadal i Djokovic tenen encara més oportunitats per continuar fent història i lideren la resistència davant la puixança dels Alcaraz, Ruud, Tsitsipas, Medvedev i companyia. Per la seva part, Iga Swiatec domina el rànquing femení després de la retirada d’Ashleig Barty, però al seu darrere hi ha una plèiade de jugadores que tornaran a convertir el circuit en ingovernable.

En el món del ciclisme, el 2023 té molts punts d’interès. El segon capítol del duel Pogacar-Vingegaard al Tour, hi hem de sumar el magnífic xou que munten Van Aert, Van der Poel i Pidcock quan es troben sobre el fang dels circuits de ciclocròs. El mundial de la categoria prometen emocions fortes. Com també serà especial seguir amb atenció Annemiek van Vleuten, que viurà la seva darrera temporada després de signar un 2022 pletòric.

Verstappen contra Hamilton en el Mundial de F-1, les estrelles de la natació en el Mundial i la Superbowl de futbol americà són altres centres d’interès del nou any.