Carles Checa brilla i signa el tretzè lloc en una etapa que guanya Nasser Al-Attiyah

La segona etapa de l’edició d’enguany del Ral·li Dakar va ser especialment reeixida per a dos pilots de les nostres comarques: el santfruitosenc Carles Checa i l’olianenc Isidre Esteve. Les seves notables prestacions els van permetre finalitzar en unes meritòries 13a i 32a posicions la jornada i remuntar 28 i 14 llocs a la classificació general de cotxes.

En contraposició, el Mini conduït pel polonès Jakub Przygonski, amb l’igualadí Armand Monleón com a copilot, va acabar l’etapa en la 132a posició i el camió del Team De Rooy Iveco en el qual el bagenc Moi Torrallardona exerceix de navegant va ser 18è i va davallar onze posicions a la classificació general.

La millor actuació de Carles Checa

En la seva segona participació al Ral·li Dakar, el pilot bagenc Carles Checa (Astara Team) va finalitzar en una meritòria tretzena posició l’etapa entre el Sea Camp de Yanbu Al-Bahr i la històrica població d’Al-Ula, un recorregut de 590 quilòmetres, dels quals 430 corresponien a trams cronometrats. El santfruitosenc va superar tots els obstacles de les pistes de terra i dels nombrosos trams plens de pedres i va completar l’etapa en 5 hores, 32 minuts i 11 segons. Fins i tot, Carles Checa va fer millor temps que el francès Stéphane Peterhansel, quinzè classificat.

La jornada també va ser positiva per a Isidre Esteve. L’olianenc i Txema Villalobos van prendre la decisió de baixar el seu ritme de conducció quan tot just havien fet una vintena de quilòmetres, en constatar les dificultats del recorregut. Una determinació que els va permetre completar la segona etapa en la 32a posició (5 hores, 51 minuts i 36 segons). L’argentí Orlando Terranova i l’odenenc Àlex Haro van acabar en el 41è lloc (6 hores, 08 minuts i 59 segons). Per la seva banda, Jakub Przygonski i Armand Monleón van tenir greus dificultats i van ser els últims (11 hores, 04 minuts i 11 segons).

La davallada del Mini del polonès i de l’igualadí va ser encara més greu que la que va protagonitzar el francès Sébastian Loeb. El pilot del Bahrain Raid Xtreme va tenir tres punxades, va exhaurir les rodes de recanvi i va perdre 1 hora, 26 minuts i 38 segons respecte al guanyador de l’etapa, Nasser Al Attiyah (5 hores i 26 segons). L’excel·lent actuació del pilot de Toyota el va situar segon a la classificació general, a només 2 minuts i 12 segons del madrileny Carlos Sáinz, tercer a Al-Ula. Després de la segona etapa, Carles Checa ocupa el 28è lloc i Isidre Esteve el 35è. Tot i això, la millor classificació en la modalitat de cotxes l’ostenta el copilot odenec Àlex Haro, vintè.

De la tercera posició a l’onzena

La segona jornada tampoc va ser positiva per al camió de l’holandès Mitchel Van den Brink i el bagenc Moi Torrallardona. Després del valuós tercer lloc assolit en la primera etapa, ahir, el vehicle del Team De Rooy Iveco va ser 18è (8 hores, 02 minuts i 52 segons), és a dir, va necessitar 2 hores, 24 minuts i 34 segons més per completar el recorregut que el del tercet txec guanyador. Moi Torrallardona i els seus companys ocupen l’onzena posició a la classificació general, a 2 hores, 28 minuts i 51 segons del camió liderat per Ales Loprais.

El manresà Gerard Farrés va repetir el desè lloc en buguis (6 hores, 18 minuts i 17 segons) i el capelladí Dani Vilà va ser tretzè en quads (8 hores, 22 minuts i 29 segons).

En la categoria reservada als clàssics, Joan Manel González Pedregà va signar una remarcable 14a posició (194 punts) i millora onze llocs a la classificació general (del 38è al 27è). Per últim, en motos, el martorellenc Pep Mas va ser 86è (7 hores, 22 minuts i 15 segons).