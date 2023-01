El vehicle SSV pilotat pel manresà Gerard Farrés i el camió de l'equip De Rooy en què va, com a navegant, el també bagenc Moi Torrallardona han aconseguit la segona posició en l'etapa d'aquest dimecres del Dakar, un tirabuxó amb sortida i arribada a Ha'il, de 574 quilòmetres, dels quals 425 eren cronometrats. Ha estat la bona notícia d'un dia en què dos dels nostres s'han hagut de retirar, el martorellenc Pep Mas en motos i el copilot odenenc Àlex Haro, en cotxes.

Així, en els vehicles T4, Farrés i el seu copilot, el melillenc Diego Ortega, només han estat superats pel polonès Eryk Goczal i Oriol Mena, que els han avantatjat en 3 minuts i 29 segons. Com va dir Farrés en una entrevista a aquest diari, el seu equip està anant en progressió ascendent, millorant cada dia, i ara cinquè a la general, a 30.12 del seu company d'equip, el brasiler Rodrigo Luppi.

En camions, Moi Torrallardona, amb Mitchel van den Brink i Jarno van de Pol, ha estat segon a bord d'un dels Iveco -De Rooy amb només 8.50 de dèficit respecte del txec Martin Macik, vencedor del dia. A la general és líder el també txec Loprais i el vehicle del copilot de Castellfollit del Boix és sisè, a 2 hores, 6 minuts i 31 segons.

Dia amb dos comiats

La jornada no ha estat tan bona per a Pep Mas, que ha hagut d'abandonar la cursa quan era el 83è de la general. És la seva segona retirada en tres participacions. També s'ha retirat l'argentí Orlando Terranova, amb l'anoienc Àlex Haro, per culpa de grans dolors a l'esquena provocats per un cop del dia anterior. En quatre rodes, el polonès Przygonski i l'igualadí Armand Monleón han estat tretzens d'una etapa guanyada per Sébastien Loeb. El qatarià Nàsser al-Attiyah, quatre cops guanyador, ja és el líder de la cursa.

Przygonski i Monleón són 36ens de la general, on també apareixen Carles Checa, 25è en l'etapa i 22è en la general, i Isidre Esteve, 28è del dia i 27è en el total. En quads, el capelladí Dani Vilà ha estat onzè de la jornada i apareix en novè lloc a la general i en clàssics, el camió del navassenc Pedregà ocupa el 24è lloc en la general després d'haver estat 28è.