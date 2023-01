El manresà Gerard Farrés s'està aproximant de mica en mica a l'objectiu d'ocupar una posició de podi en la primera setmana de competició al Dakar. El pilot de l'equip South Racing, en la categoria T4 dels vehicles SSV, ja és quart després d'haver millorat una posició en l'etapa d'aquest dijous. Així, amb el seu company Diego Ortega, ha quedat en quarta posició de l'etapa, a 3.09 del guanyador, el lituà Rokas Baciuska. Això provoca que superi Marek Goczal, un dels múltiples participants polonesos amb aquest cognom, per només un segon i se situï a 28.48 del líder, el seu company d'equip Rodrigo Luppi. El proper objectiu serà el mencionat Baciuska, que ara és vuit minuts a davant.

També ha estat un bon dia per a l'Iveco-De Rooy on va Moi Torrallardona. El camió conduït per Mitchel van den Brink ha estat quart de la jornada, amb només 5.41 perduts respecte del líder de la general, el txec Ales Loprais. En la general segueixen sisens, a més de dues hores i 18 minuts del líder i a 1 hora i 12 minuts del cinquè classificat. El podi és ara a una hora i mitja. Segueix també en cursa l'equip d'assistència de l'FN Speed format pels bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Perera i l'igualadí Francesc Salisi. Després de la jornada de dimecres eren 34ens.

En les categories que se solen destacar més, en cotxes ha tingut un accident prou important Laia Sanz, companya de Carles Checa a l'Astara Team. Va perdre moltes hores, però seguia en cursa. El santfruitosenc ha estat 47è en una jornada amb molts problemes en què ha perdut 2 hores i 12 minuts respecte del guanyador i líder de la prova, Nàsser al Attiyah. Checa és ara 29è de la general. El millor dels nostres és Isidre Esteve, que ha estat 32è i és 26è a la general. El copilot igualadí Armand Monleón, amb el polonès Przygonski, són 34ens després d'haver acabat onzens dijous.

En motos, sense representació de casa nostra, ha guanyat l'etapa el francès Van Beveren i lidera la cursa la Husqvarna del nord-americà Skyler Howes. En quads, catorzè lloc del capelladí Dani Vilà, que és onzè de la general i en clàssics, Pedregà ha estat 25è del total i primer camió i és 23è de la general, en què es manté líder en aquest tipus de vehicle.