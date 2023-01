El Covisa Manresa afronta aquest dissabte (18 hores) un duel a casa contra l'Industrias Santa Coloma B, en el retorn de la lliga després de dos caps de setmana d'aturada, amb una sèrie de baixes que poden condicionar el seu rendiment.

D'aquesta manera, l'equip de Borja Burgos no podrà comptar amb Asís, per un trencament al recte del quàdriceps, amb Iker Torné, amb un esquinç al turmell i amb Carles Ambrós, que es recupera d'una operació de trasplantament capil·lar. Tampoc no podrà jugar per sanció el porter Sergio Arriero.

Amb aquesta situació, el tècnic del Covisa segurament haurà d'incloure algun jugador juvenil a la convocatòria amb la qual provarà de defensar una posició de privilegi, el tercer lloc a la general, contra un adversari que ha guanyat dos dels set partits disputats a fora i que és sisè, a cinc punts dels bagencs.