Moi Torrallardona guanya la sisena etapa del Dakar a bord del camió de Mitchel van den Brink

El camió de l'equip Iveco-De Rooy conduït pel neerlandès Mitchel van den Brink, i amb el bagenc Moi Torrallardona com a navegant, s'ha imposat en la sisena etapa del ral·li Dakar, que s'ha disputat aquest divendres entre Ha'il i Riad, de 917 quilòmetres de recorregut, amb 358 d'especial. Tot i que en la pàgina web oficial de la cursa apareixia aquesta tarda com a primer classificat el vehicle del saudita Alrammah, el seu recorregut pels punts de pas és irregular i el conjunt centreeuropeu ja s'apuntava la victòria parcial, la primera en aquesta edició per al camió on hi va el copilot de Castellfollit del Boix.

Així, la jornada ha estat molt positiva per als De Rooy, ja que el pare de Mitchel, Martin Vandenbrink, ha estat quart de la jornada, ha tret gairebé setze minuts de marge al txec Ales Loprais, que fins ara liderava la cursa, i el veterà neerlandès és ara primer amb només 37 segons de diferència respecte del seu màxim rival. La victòria parcial ha permès també al camió de Mitchel, Torrallardona i Jarno van de Pol situar-se a poc menys de quatre minuts de la cinquena posició a la general, que ara és per al txec Jaroslav Valtr, i a 1 hora i 24 minuts del podi, una diferència que es podria retallar, ja que encara falten vuit etapes. No són més amunt per culpa de les quatre punxades de la segona etapa, que els van endarrerir molt.

Aquest dia de Reis, la victòria del fill Van den Brink, de només 20 anys, ha estat per 35 segons respecte d'un altre camió de l'entramat De Rooy, però d'un altre equip, el del també neerlandès Janus van Kasteren. Tercer, a dos minuts i mig, ha estat el txec Martin Macik.

Gran tercer lloc de Farrés

Qui cada cop és més a prop del seu objectiu és el manresà Gerard Farrés en els SSV de la categoria T4. Aquest divendres ha estat tercer de la jornada i, tot i que ha perdut un lloc a la general, la lluita en aquest grup de vehicles és molt tancada i no hi ha res decidit.

Farrés ha estat el millor del seu equip, el Can-Am South Racing, i ha retallat 1 minut i 3 segons al líder i company de conjunt, el brasiler Rodrigo Luppi, que ha estat cinquè. Ha perdut el quart lloc de la general en benefici del polonès Marek Goczal, que ha guanyat l'etapa i li ha tret 5 minuts i 4 segons de diferència, però dissabte sortirà força després que ell i li pot tornar a guanyar terreny.

D'aquesta manera, en la general, Luppi té 20.17 sobre el lituà Rokas Baciuska, que ara és segon. Tercer és Marek Goczal, a 22.32; quart, Eryk Goczal, a 23.34 i cinquè Gerard Farrés, a 27.35. Distàncies molt curtes que es poden capgirar en qualsevol moment. Encara darrere, Farrés té un altre Goczal, Michal, a 33.47 del líder.

Peterhansel es retira

La jornada del dia 6 ha estat marcada per la retallada de 100 quilòmetres de l'especial del dia, novament per culpa de les pluges que estan afectant la regió i, des del punt de vista esportiu, pel desastre de l'equip Audi. El catorze vegades campió de la prova, el francès Stéphane Peterhansel, s'ha hagut de retirar després de tenir un accident greu que ha provocat que el seu copilot, Édouard Boulanger, hagi estat evacuat en helicòpter. Peterhansel era segon fins dijous i lluitava de cara a cara amb Nàsser al Attiyah per la victòria, que ara queda molt a l'abast del qatarià.

La catàstrofe d'Audi s'ha completat amb l'accident de Carlos Sainz en el mateix punt. A més, el fins dijous tercer, el saudita Al Rajhi, també ha tingut problemes mecànics amb la qual cosa el segon classificat és ara el sud-africà Henk Lategan, però ja a més d'una hora del primer classificat.

Totes aquestes situacions han afavorit el Mini del polonès Kuba Przygonski, amb l'igualadí Armand Monleón de copilot, que ha estat novè de l'etapa, a 12.45 d'Al Attiyah. A la general, però, no poden fer gran cosa i es troben en el lloc 44. La jornada no ha anat malament per a Carles Checa, que ha estat 25è i ara és 27è de la general. No s'ha trobat tant a gust Isidre Esteve, que només ha pogut ser 53è de la jornada i es troba establert en la posició 25 del total.

En quads, el capelladí Dani Vilà es manté en cursa tot i els problemes que el van fer entrar fora de control, juntament amb tres pilots més, i que el fan ser catorzè, l'últim dels supervivents d'una categoria dominada pel francès Alexandre Giroud. En motos, sense representació de casa nostra, l'argentí Luciano Benavides ha guanyat l'etapa. El nord-americà Skyler Howes es manté líder, amb només 3.31 sobre l'australià Toby Price i 7.01 respecte de l'argentí Kevin Benavides, tots dos de l'equip Red bull KTM, dirigit per l'igualadí Jordi Viladoms.