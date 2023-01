L’assemblea general ordinària de socis de l’Igualada Femení HCP va aprovar un pressupost de 90.000 euros per al curs esportiu 2022-23. Aquesta va ser la notícia més destacada que es va produir en una plàcida reunió que va permetre a la junta directiva de l’entitat ressaltar la classificació del primer equip per jugar la Copa de la Reina, la permanència del sènior B a Nacional Catalana, la classificació de les formacions FEM11, FEM13 i FEM 15 per disputar els respectius campionats de Catalunya i el títol de la Copa Catalana assolit per l’equip FEM17 com les fites esportives més significatives aconseguides l’exercici passat. Aquesta temporada, el club té 12 formacions: el primer equip (OK Lliga Femenina), el segon (Nacional Catalana) i el sènior C (Segona Catalana), a més de nou equips base.