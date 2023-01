El santjoanenc Edgar Marcos va aconseguir la medalla de bronze en el Campionat del Món de balls latins de la World Dance Sport Federation que es va disputar a la ciutat alemanya de Mülheim an der Ruhr. La fita, ja per si mateixa, és important, i encara ho és més si s'ajunta amb la tercera posició que ell mateix havia aconseguit el mes anterior en el Campionat d'Europa de l'especialitat, que es van disputar a Calvià (Mallorca). Un doblet que no havia aconseguit mai cap ballarí esportiu de l'estat espanyol i que ve amb una singularitat.

I és que Marcos, juntament amb la seva parella, la polonesa Alina Nowak, participen en aquestes competicions representants el país centreeeuropeu. Així, a Alemanya van ser superats només pels alemanys Marius-Andrei Balan i Khrystyna Moshenska, que van guanyar l'or, i pels francesos Charles-Guillaume Schmitt i Elena Salikhova, que es van endur la plata. Aquests van ser exactament els mateixos resultats que a Calvià. Per tant, Marcos i Nowak van donar dues medalles a la federació polonesa. Els èxits del santjoanenc s'afegeixen al fet que durant tot el 2022 van ser primers del rànquing mundial i van quedar cinquens als World Games que es van disputar als Estats Units. Marcos havia estat abans onze cops campió d'Espanya i sis de Polònia i ha tornat al Bages després de viure vuit anys a Itàlia, on ha evolucionat les seves capacitats. Ara intentarà obrir a casa un nou club de ball esportiu, que anomenarà Imperium Guillem Pascual, quart En els dos campionats també va destacar la quarta posició de la parella de la federació espanyola formada per Guillem Pascual, durant molts anys al club Royal Dance de Manresa i la romanesa Diandra-Aniela Illes. Pascual, al costat de Rosa Carné, ja retirada, havia estat sisè en el Mundial del 2021, en què Marcos i Nowak havien quedat cinquens.