Quan només faltava un minut i deu segons per al final de l’emocionant duel entre el Covisa Manresa i l’Industrias Santa Coloma B, el visitant Aitor Molina va aprofitar una assistència per neutralitzar el mínim avantatge dels amfitrions (5 a 5).

Ni una formació ni l’altra van plantejar una treva en els últims 70 segons. La millor ocasió va correspondre al Covisa Manresa, però el porter colomenc, Marc Colomer, va desviar a córner l’enverinada gardela de Manu a 3 segons i 2 dècimes de la conclusió. Els blanc-i-vermells no van defallir. El porter visitant va conjurar el xut d’Iker Torné al primer pal, però el refús va afavorir el pivot, que va assistir al segon pal Àlex Terraga Terri per tal que marqués el decisiu gol del triomf en les darreres mil·lèsimes de segon hàbils (6 a 5).

El Covisa Manresa FS va dominar el seu oponent durant el tram inicial de la confrontació i Lavado va aprofitar el refús del porter Robert després d’una rematada de Manu per avançar els blanc-i-vermells a l’electrònic (min 5). Les prestacions de l’Industrias Santa Coloma B van millorar i una pilota perduda (min 10) i una canonada de Matías Leguizamón (min 12) van propiciar la remuntada visitant. Els locals van revertir la situació en els minuts següents. Lavado va culminar una incursió per la dreta amb una magnífica assistència que Gerard Noguera no va malbaratar (min 12) i Terri va marcar el 3 a 2 després de trenar una paret amb Aarón Riera (min 16).

Tot i que l’Industrias Santa Coloma va assumir la iniciativa ofensiva a la represa, un contracop conduït per Xavi Cols va permetre a Lavado incrementar l’avantatge local (min 28). La tenacitat dels colomencs va fructificar mitjançant un golàs d’Abde i una oportuna acció de Marco (4 a 4). La igualada només es va mantenir durant 2 minuts i 21 segons, ja que Aarón Riera va marcar el cinquè dels amfitrions (min 38). El punt àlgid del partit, però, encara no havia arribat. Tot plegat, només n’era el preludi.