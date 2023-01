El retorn de la Lliga F després de l’aturada nadalenca va deparar un nou triomf del líder Barça, una golejada del Llevant i la victòria del Reial Madrid davant el sorprenent Madrid CFF.

L’Estadi Johan Cruyff va tornar a acolllir més de cinc mil espectadors (5.098) per segon cop aquesta temporada i va derrotar el Sevilla per 4-0 en un partit que hauria pogut registrar un marcador més contundent si els pals no haguessin avortat tres clares ocasions blaugrana, inclòs un penal que Pina no va transformar.

L’equip de Giráldez es va avançar aviat amb un gol d’Oshoala al minut 11, i Pina va fer el 2-0 a la mitja hora de joc després d’una assistència de la nigeriana. La jove jugadora de Montcada, malgrat que va desaprofitar un penal, va signar altre cop un gran partit, en aquesta ocasió d’interior dret. El Sevilla, tot i la pólvora que té al davant, amb Martín-Prieto i Gabarro, no va inquietar Paños. El Barça va incrementar l’avantatge amb dues dianes de Salma en el segon temps i va posar el 4-0 definitiu, sumant la 13a victòria seguida.

La segona plaça continua en propietat d’un Llevant intractable que va vèncer per 0-6 a Vila-real. L’atacant més en forma del campionat, Alba Redondo, va marcar dos gols matiners i va encarrilar una victòria que manté el conjunt de les bagenques Paula Fernández i Núria Mendoza en places europees. El Reial Madrid va derrotar 0-4 el Madrid CFF (Esther 2, Weir i Zornoza). Pas enrere de l’Atlètic en la lluita per entrar a la Champions, amb l’empat a Tenerife (1-1). El Levante Las Planas de Júlia Mora i Laura Martínez va perdre amb l’Athletic Club per 2-0, amb gols d’Arana i Pinedo.