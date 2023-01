El CB Navàs Viscola va encetar el nou any amb una derrota molt lluitada per 77-88 davant del CB Valls. Els visitants es van mostrar com un rival d’entitat dins la categoria i es van servir de la seva superioritat física i en encert per vèncer els bagencs.

El partit va començar igualat i l’anotació que es reflectia al marcador no feia justícia al nivell de bàsquet demostrat pels dos conjunts. Els visitants, però, van començar a trobar l’encert passat l’equador del primer període, i amb un parcial de 0-10 van aconseguir un avantatge que els locals no van tornar a recuperar. Tot i el clar desavantatge físic dels jugadors navassencs, els de la Catalunya central no van perdre la cara al partit i van poder retallar minsament la diferència. Els locals van enfilar els vestuaris amb un dèficit de 5 punts (46-51) que els permetia somiar en la victòria. A la represa, el CB Navàs va poder frenar el joc ofensiu plantejat pels visitants, però la falta d’encert en situacions de tirs alliberats no els va permetre imposar-se amb claredat i el quart va acabar amb empat a 12. La nota negativa, però, va ser l’expulsió d’Albert Planell, que limitava les opcions navassenques per parar el potent joc interior dels de l’Alt Camp. El darrer període es presentava obert i el públic va apretar amb la intenció d’esperonar la remuntada local. Els bagencs van arribar als darrers minuts de partit amb opcions, ja que a falta de 2 minuts només perdien de 3 punts i van tenir un llançament de tres per empatar, però no va entrar. El càstig va ser majúscul quan, en les dues accions següents, els visitants van anotar dos triples que els van catapultar cap a la victòria. El CB Navàs no es va endur el triomf, però va plantar cara a un rival amb jugadors molt experimentats. Aquest diumenge, els bagencs buscaran la primera victòria de l’any davant l’Es Castell.