El CB Esparreguera va caure a domicili davant d’un rival directe, el SESE, per 75-69. Els del Baix Llobregat van començar tous en defensa i van permetre que els locals anotessin 20 punts en tot just 6 minuts de partit. Aquest fet, sumat a les dificultats per trobar llançaments còmodes i alliberats, va fer que els esparreguerins tanquessin el primer quart amb un 31-24 en contra. Els visitants, però, van reaccionar i van posar les coses difícils als barcelonins, que només van fer 22 punts en total entre el segon i el tercer període i els dos equips van arribar empatats a l’inici del darrer quart. Aquesta intensitat defensiva es va mantenir, però els locals van aprofitar la precipitació local per tornar a dominar el partit. Un parcial final barceloní de 12-0 va esborrar les opcions de victòria esparreguerina, en un partit de vital importància per als seus interessos.