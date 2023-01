Vèncer el transcendent duel contra el CF Balaguer era fonamental per al FC Pirinaica. No endebades, el conjunt entrenat per Eladi Gallego feia set jornades que no coneixia la victòria (quatre derrotes i tres empats). Els manresans van entomar el repte i van sotmetre un històric del futbol català (2 a 0). Els balaguerins van assumir la iniciativa ofensiva durant els primers vint minuts de joc i van obligar els amfitrions a parapetar-se en defensa. Una gardela de l’interior Isaac Solanes va obligar Marc Armengol a lluir-se (min 7). Un minut després, el porter local va impedir amb la seva agosarada sortida que un servei en profunditat habilités Nicolás Sebastián Aires per encarar-lo en solitari. El FC Pirinaica va equilibrar el joc poc abans de l’equador del primer període i una canonada de Felipe Guerrero Pipe va qüestionar la integritat de la porteria defensada per Alfred Peguero (min 28). Un minut i escaig després, els vermells van avançar-se al marcador. Ignasi Carmona va habilitar amb una magnífica passada Miquel Nocete per penetrar com a extrem dret i centrar envers Ferran Rabassa. La primera rematada del davanter la va conjurar el porter balaguerí, però la segona va esdevenir gol tot i que un defensa va intentar refusar la pilota amb les mans (min 30). Els vermells van mantenir la pressió ofensiva i un córner executat per Ignasi Carmona el va rematar de cap a gol, de forma inapel·lable, Marcel Bellido (min 45). La tònica no es va modificar a la represa i Jesús Peñarrubia va estar a punt de sentenciar el duel amb un enverinat xut ras i creuat (min 52). El CF Balaguer va aconseguir calmar la voracitat ofensiva dels locals a partir del minut 55, però el domini dels de la Noguera va ser estèril. La canonada de Marcel Bellido (min 91) va sortir fregant el travesser.