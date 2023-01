El Joanenc va vèncer al camp d’un combatiu Berga (0-3) i, combinat amb la derrota del Puig-reig, referma la segona posició a la taula i confirma el bon moment de forma, ja que fa cinc partits que no perd, dels quals els últims quatre han acabat amb victòria per as santjoanencs.

El partit va començar amb molta igualtat i sense dominador clar, i tot i que els locals tenien la possessió, no generaven perill a la porteria de Baquero. En el minut 34, Alfred va aprofitar una bona combinació per marcar el primer gol per als visitants. Just abans del descans, Arnau Estruch va fer una mica més grans les diferències per als de Marc Viladrich.

Al segon temps, el Berga va intentar escurçar les distàncies, però la sòlida defensa del Joanenc va resistir i no va poder anotar, mentre feien mal al contraatac. Quan faltaven quinze minuts per al final del partit, un contraatac culminat per Ricardo Sánchez va provocar el 0-3 definitiu, que va fer que les coses es calmessin i cap dels dos equips va gaudir de més ocasions clares i els tres punts van volar del Municipal de Berga.