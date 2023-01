L’Avià va aconseguir imposar-se al Gimnàstic Parc (0-2) en un partit molt disputat en què els dos equips van tenir ocasions molt clares, però només els del Berguedà van poder materialitzar-les.

El partit va començar amb un ritme trepidant i, a la primera meitat, els locals van gaudir d’un parell d’accions de molt perill que el porter avianès va poder aturar. A l’altra porteria, els visitants van enviar una pilota al pal i també van gaudir d’ocasions clares per avançar-se.

Però no va ser fins ben entrada la segona meitat, que un xut des de fora de l’àrea de Dani Barrera es va colar per l’escaire i va avançar els visitants en el marcador. Cap dels dos equips va deixar de lluitar i, en un partit molt net, els visitants van tenir una ocasió molt clara, però instants després, un contraatac culminat per Pau Vázquez va sentenciar el partit per a l’Avià. El Gimnàstic encara va tenir una ocasió clara per retallar distàncies, però no va entrar.

Amb aquesta victòria, l’Avià manté el ritme de la Penya Anguera B i segueix coliderant el grup 7, amb 35 punts. El Nàstic, per la seva part, perd posicions i és desè, amb dinou punts, empatat amb el Calders i l’Estación.