El CF Igualada no aixeca el cap i firma la tercera derrota consecutiva tot i el canvi d’entrenador. Els anoiencs van perdre 2-3 davant d’un Escola Esportiva Guineueta que l’any passat jugava a 3a divisió i aquest any té l’objectiu mínim d’accedir a la Superlliga Catalana. Cal destacar el debut d’Agustin Isabel al capdavant de les files locals. Isabel ha estat l’entrenador triat per substituir el destituït Pedro Milla. La presència del bagenc Jhonattan Vinasco a l’onze inicial ha estat l’altra gran novetat al bàndol anoienc.

El partit va començar amb un gol matiner, al minut 5 de partit, d’Isaac Olmo, que posava davant els locals i també l’enfrontament. Els anoiencs van continuar insistint i, a falta d’un minut per a la mitja part, van trobar premi en forma d’un segon gol, en aquest cas, obra del jove Franc Samaniego. El partit semblava controlat fins que, al minut 70, Àlex Pompido va posar el 2-1 al marcador. El gol visitant va deixar tocats els locals, que seguidament van encaixar dos gols, un en el minut 84 i l’altre en el 89, que els va deixar sense opcions de victòria.