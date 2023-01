El San Mauro segueix en una dinàmica ascendent i va vèncer la Unificación Llefià en un duel per la quarta posició (2-1).

Els anoiencs van veure com l’equip visitant s’avançava abans del descans mitjançant Martínez, però, ben entrada la segona meitat, Franco Nantez va aconseguir l’empat per als locals. Dotze minuts després, el mateix Nantez va tornar a anotar per culminar la remuntada del San Mauro. Abans que els badalonins poguessin remuntar, l’àrbitre va expulsar el jugador visitant Òscar Jiménez per vermella directa, el que va trencar tota opció d’empat.

Amb aquesta victòria, el San Mauro suma tres punts que li permeten assaltar la quarta plaça, prèviament en possessió del mateix Unificación Llefià.