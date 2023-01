El CE Manresa, sense opció de puntuar al feu del líder

Vèncer o puntuar al Municipal de Pinilla, el feu del CD Terol, el sobri i sòlid líder del grup 3r de la Segona Divisió RFEF, és una empresa d’extrema dificultat. No endebades, aquest exercici, abans del duel d’ahir contra els blanc-i-vermells, els amfitrions s’havien imposat a sis dels seus set oponents a terres terolanes. Fer-ho sense oferir la millor versió, sense exhibir la gosadia i la trempera que habitualment caracteritzen l’equip entrenat per Ferran Costa, és utòpic. Ahir, el CE Manresa va perdre al terreny de joc del CD Terol per un resultat digne però inapel·lable (1 a 0). Els bagencs van ser incapaços de crear una sola ocasió de gol i van encaixar una derrota merescuda.

Les lesions que van tenir Javi López i Marc Martínez durant la confrontació no van ajudar els manresans a ser competitius, com tampoc ho va fer el fet que encara no hagin aterrat a la capital del Bages els futbolistes que han de rellevar els davanters dels quals s’ha prescindit (Khalid Nourreddine, David Acedo i Adrià Casanova). Aquests eximents, però, no ens han d’impedir constatar que el CE Manresa ha perdut frescor ofensiva i fam competitiva en les darreres jornades, dues qualitats que urgeix retrobar.

Tot i perdre el tercer dels últims quatre partits jugats, els blanc-i-vemells mantenen el cinquè lloc a la classificació (26 punts). Això sí, ara, quatre formacions es troben a 3 o menys punts de distància dels manresans (Terrassa FC, SD Formentera, Deportivo Aragón i CF Badalona). D’altra banda, el marge amb la primera plaça que aboca al descens de categoria s’ha reduït a 8 punts.

Ferran Costa va mantenir a Terol una defensa configurada per tres centrals (3-4-1-2). El nouvingut Toni Peris va ser a l’onze inicial en el lloc del sancionat Antonio Pelegrín i Joel Priego va exercir d’enllaç entre la zona de generació i el duet de davanters habitual. El líder va assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva des dels primers minuts i una incursió de Lucho Sánchez com a extrem esquerre va propiciar la primera ocasió dels terolans. El migcampista va combinar amb Stéphane Emaná i el davanter senegalès va habilitar el lateral esquerre Julen Hualde per engaltar una gardela amb la dreta des de la frontal de l’àrea que va sortir ben a prop del pal esquerre de la porteria d’Òscar Pulido (min 4). Transcorreguts sis minuts, el CE Manresa va poder elaborar la seva primera acció ofensiva, però ni Noah ni Joel Priego van arribar a la centrada d’Àlex Iglesias (min 7).

Els amfitrions van recuperar de seguida la possessió, però sense monopolitzar-la, ja que els bagencs optaven per retenir i jugar la pilota amb criteri sempre que era factible. Tot i això, el primer període es va caracteritzar per les reiterades, pacients i poc fructíferes accions combinatives del CD Terol. En definitiva, el matx seguia el guió habitual dels partits jugats pel conjunt entrenat per Víctor Bravo fins que els terolans troben una escletxa a la defensa de l’oponent o generen una mortífera jugada d’atac. Aquesta vegada es va concretar la segona possibilitat. Lucho Sánchez va centrar al cor de l’àrea de penal. Stéphane Emaná va assistir de primera amb el pit Guille Andrés i el davanter local va etzibar una indeturable rematada rasa i creuada amb l’esquerra que es va convertir en el decisiu gol del CD Terol (min 34). Malauradament, vuit minuts després, Javi López es va torçar el turmell esquerre en lluitar per una pilota aèria amb Borja Romero i es va lesionar. El va substituir Pau Darbra.

Els blanc-i-vermells van maldar per pressionar el seu oponent a la línia de tres quarts defensiva a l’inici de la represa. Els manresans no van aconseguir arrabassar el tempo del partit als amfitrions, però sí que s’alternessin les accions combinatives sense profunditat d’una i altra formació. La lesió muscular de Marc Martínez (min 54) va minvar encara més el potencial ofensiu del CE Manresa i el CD Terol va tenir tres ocasions per sentenciar el partit. Òscar Pulido es va haver de lluir per refusar, primer, la canonada a mitja alçada armada per David Aparicio (min 66) i, tres minuts després, per conjurar l’intencionat xut ras d’aquest mateix jugador. Finalment, Òscar Pulido va aturar una rematada de cap a boca de canó (min 71).

A partir del minut 83, el CE Manresa va prendre la iniciativa ofensiva, però les úniques accions de perill remarcables que va generar van ser dues rematades de Noah (minuts 91 i 96) que va blocar la defensa local. En contraposició, Luis Carbonell va qüestionar la integritat de la porteria manresana amb un llunyà i enverinat xut amb rosca (min 89).

Ferran Costa: «No hem de mirar més enllà de l’enfrontament següent. Et debilita»

El tècnic del CE Manresa, Ferran Costa, va remarcar després d’encaixar la quarta derrota de l’exercici al Municipal de Pinilla que «no hem de mirar més enllà de l’enfrontament següent, del partit següent. Qui no ho fa així, es debilita». La premsa de Terol va interpel·lar l’entrenador blanc-i-vermell sobre la possibilitat que el CE Manresa es classifiqui per jugar les fases d’ascens. «El nostre objectiu ha de ser voler guanyar setmana rere setmana i ser el màxim de competitius. Hi ha altres clubs que sí que tenen aquesta obligació. L’únic deure dels nostres jugadors ha de ser millorar entrenament rere entrenament, no per posar-nos al nivell mínim de la categoria, sinó per assolir el màxim i, així, poder jugar partits com el d’avui i guanyar-los». Pel que fa al CD Terol, Ferran Costa va assenyalar que «és un equip que fa les coses molt bé i que és extremadament competitiu. No és un fet exclusiu d’aquest exercici. Ja era així la temporada passada. La competició posa a tothom al lloc on es mereix i, si després de setze jornades el CD Terol és líder, això deu ser conseqüència del bon treball que desenvolupa».