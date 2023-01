El partit que havien de disputar dissabte el Cornellà i el Gimnàstic de Manresa, corresponent a la tretzena jornada de la Lliga Nacional Juvenil, es va haver de suspendre poc abans de començar. El motiu va ser la mort d’una persona propera a un dels jugadors escapulats. Aquest va rebre la notícia quan ja era als vestidors canviant-se. Davant del xoc que va suposar, l’expedició manresana va decidir que no estava en condicions d’afrontar el partit i, d’acord amb el club local i amb la tripleta arbitral, va quedar ajornat.

Malgrat que no va disputar el seu partit, el Gimnàstic continua sent el segon dels equips no filials a la taula classificatòria, comandada per les formacions B del Barça, l’Espanyol, la Damm i el propi Cornellà. El Mercantil, que és el primer no filial classificat, té un punt sobre el Nàstic i en aquesta jornada va caure per 2-1 al camp de l’Espanyol B.