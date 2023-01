El València Basket, equip d’Eurolliga i proper rival del Baxi Manresa a l’ACB, va veure ahir com se li complica la seva participació a la propera Copa del Rei de Badalona. Va caure derrotat per 85-79 a la pista del Cazoo Baskonia i ara és desè, un triomf per sota del Bilbao i el Breogán, que han guanyat aquesta setmana, i el Gran Canària. Els valencians necessiten vèncer els manresans diumenge vinent i el Casademont Saragossa després, tots dos partits a casa, i esperar resultats.

Ahir, novament Markus Howard, amb 28 punts, va ser el millor jugador d’un conjunt vitorià que empata amb el Madrid i el Barça al capdavant de la lliga. Per als d’Àlex Mumbrú, el millor va tornar a ser Jasiel Rivero, autor de 17 punts.

Qui sí que va obtenir de manera matemàtica el bitllet per a la Copa va ser el Lenovo Tenerife, que va derrotar en un duel molt igualat l’Unicaja per 91-84. Un bàsquet de l’ex dels malaguenys Jaime Fernández a 17 segons per al final va sentenciar. Per als illencs, el mateix jugador madrileny, amb 23 punts, i Shermadini, amb 25, van ser els millors. L’Unicaja, en bona situació però encara no classificat, serà el rival del Baxi d’aquí a dues jornades al Congost. Ahir, el seu millor home va ser Kalinoski, amb 15 punts.

El Reial Madrid va recuperar el lideratge per set punts respecte del Barça després de vèncer el Gran Canària per 105-85. Duel de cincs en les alçades amb 21 punts de Tavares i 18 de Khalifa Diop.

En els altres partits que es van disputar ahir, bon pas endavant del Surne Bilbao per ser a la Copa després de passar per damunt de l’UCAM Múrcia, un altre conjunt amb opcions, tot i que ara menys (99-81). Hakanson va fer 25 punts i Trice, 17 per als visitants.

De cara al cap de setmana vinent, el duel entre l’Unicaja i el Breogán al Martín Carpena pot ser determinant. També hi ha molts enfrontaments entre equips que lluiten per la permanència i d’altres que ho fan per ser a la Copa.