El Jutjat Social número 10 de Barcelona ha estimat la demanda interposada per l’exjugador del Barça Matheus Fernades Siqueira i el club blaugrana l’haurà de pagar 7,7 milions d’indemnització per acomiadament improcedent, més els interessos de demora que ascendeixen a 810.000 euros més. La sentència, de totes maneres, pot ser recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Des del FC Barcelona asseguren que ja han presentat el recurs. La sentència és del mes de novembre passat. El jugador ha desistit de reclamar cinc milions d’euros més per danys morals, per la qual cosa la resolució no entra en la seva valoració.

El jugador brasiler havia portat als tribunals el seu acomiadament després que el club decidís rescindir-li el contracte a l’estiu del 2021. Matheus Fernandes va ser fitxat pel Barça el gener del 2020 per l’anterior junta directiva. Va arribar procedent del Palmeiras per set milions d’euros més tres en variables i només va disputar 17 minuts amb la samarreta del Barça. Va ser en un partit de Champions intranscendent contra el Dinamo de Kíiv. El Barça va rescindir-li el contracte, que s’allargava fins al 30 de juny del 2025, el juny del 2021. Mentre va ser propietat del Barça, va jugar mitja temporada com a cedit al Valladolid, equip en el qual no va tenir massa protagonisme, ja que va disputar només tres partits. Gairebé cinc milions de sou brut La sentència precisa que el jugador va pactar amb el Barcelona que la durada del seu contracte incloïa de l’1 de juliol del 2020 el 30 de juny del 2025 i que cobraria per cada una de les temporades des dels 1,8 milions en la primera fins als 3,4 en l’última (2024-2025). A més, es recollia una sèrie de bonificacions. Així, el salari brut anual per tots els conceptes en la temporada 2020-2021 va ser de 4,3 milions d’euros, equivalent a 365.645 euros al mes. Una clàusula de l’acord establia que en cas d’acomiadament improcedent del jugador, per decisió del club, aquest quedaria lliure i, alhora, percebria una indemnització. El club va argumentar el seu acomiadament «disciplinari» per la falta de rendiment en els entrenaments. El jutge considera que el contingut de la carta d’acomiadament era «escassíssim i genèric» i va ser un «mer recurs formal per emparar l’extinció del contracte» per l’«exclusiva voluntat» del club blaugrana, «sense cap causa».